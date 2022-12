WhatsApp: ¿Cómo tener un nombre invisible y evitar que extraños sepan su identidad?

- Foto: NurPhoto via Getty Images

Actualmente, cualquier persona que cuente con el número de teléfono de un usuario de WhatsApp puede conocer su nombre con tan solo agregarle a la libreta de contactos y luego revisar el perfil en la app de mensajería instantánea.

No obstante, algunos usuarios de la popular plataforma de Meta desconocen que existe un método para mantener su nombre blanco, pese a que oficialmente la aplicación no permite dejar el campo de ‘nombre’ totalmente vacío.

A pesar de que a la mayoría de los usuarios de WhatsApp no les gusta el hecho de que personas extrañas puedan verificar la información de su perfil, la app no cuenta con una función específica para esconder datos personales para otros. De hecho, cuando algunos intentan desaparecer dicha información, descubren que el servicio Meta no les permite eliminar esos datos.

Gracias a un sencillo método que se puede aplicar sin la necesidad de descargar e instalar aplicaciones extrañas en el teléfono, los usuarios de la aplicación de mensajería pueden mantener su nombre invisible, para así impedir que personas desconocidas puedan conocer cómo se llama el usuario al inspeccionar su perfil.

Agregado a ello, este truco cuenta con la gran ventaja de que es compatible en cualquier dispositivo y por ello los usuarios dispositivos Android o teléfonos iPhone pueden aplicarlo sin problema.

¿Cómo tener un nombre invisible en WhatsApp?

Para hacer que el nombre del usuario sea invisible en la popular aplicación de mensajería instantánea, es necesario ejecutar las siguientes acciones:

En primer lugar, es clave comprobar que el dispositivo del usuario tiene instalada la última versión de la app. Para ello solo se requiere abrir Play Store o App Store y revisar si hay una actualización disponible.

Después realizar la verificación se debe abrir un navegador web, Google Chrome, Safari u otra opción que está instalada en el equipo.

Dirigirse a Google y escribir “U+2800″ en la barra de búsqueda.

Acceder al primer resultado que ofrece el buscador y luego aparecerá una página con un titular que dice Unicode Character

Se debe copiar el texto invisible que aparece en medio de las comillas que están en el titular Unicode Character (U+2800).

Abrir WhatsApp y abrir los ajustes de la aplicación.

Pulsar en la parte en donde aparece la foto de perfil del usuario

Pegar el texto invisible que previamente se copió en la zona de nombre y guardar los cambios.

Una vez ejecutados estos pasos, el usuario de WhatsApp habrá logrado que su nombre sea invisible y así impedirá que personas desconocidas lo conozcan al verificar su perfil. No obstante, este truco tiene un punto negativo que afecta a los contactos que esa persona tenga, porque para ello será más difícil encontrarle cuando usen la herramienta de búsqueda que está en la pestaña de ‘chats’ de la aplicación.

Cabe subrayar que hace un par de semanas se conoció que WhatsApp está trabajando en una actualización para que se destaque el nombre de los usuarios en los chats grupales que se sostienen a través de la plataforma.

WhatsApp prepara un cambio para los nombres de sus usuarios

Según una reciente publicación de WABetaInfo, portal web especializado en filtrar novedades de la app, establece que la aplicación ejecutó una alteración en la interfaz del servicio para resaltar el nombre de un contacto en las conversaciones, especialmente cuando un usuario que no lo tiene guardado en su teléfono.

De acuerdo con unas capturas de pantalla compartidas por el sitio web, la aplicación ha modificado el orden en que se visualizan los nombres de los contactos en un chat, para que aparezca primero el nombre de la persona y posteriormente su número de teléfono.

WhatsApp realizó un ajuste en la visualización del nombre de los usuarios. - Foto: Captura de pantalla realizada por WABetaInfo

Esto como un método para facilitar la identificación de una persona, al exponer el nombre que un usuario le ha dado a su perfil en caso de que el usuario que lo lea no haya guardado ese número telefónico en la libreta de contactos del smartphone.

Por lo tanto, esta novedad no tendrá efecto alguno en los nombres de las personas que están guardadas en la libreta de contactos, puesto que WhatsApp los mostrará con el nombre que el usuario les otorgó cuando guardó su número en el teléfono.

Cabe reiterar que estas novedades por ahora solo están presentes en la versión beta de WhatsApp para dispositivos Android y por ello son características exclusivas para ciertos usuarios ‘beta tester’. No obstante, es posible que en una eventual actualización esta función sea incorporada a la versión oficial del servicio de mensajería instantánea.