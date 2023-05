WhatsApp en ‘modo Dragon Ball’; así puede activar esta entretenida opción

La aplicación de mensajería instantánea, WhastApp, constantemente está actualizando y renovando sus funciones con el fin de prestarle un mejor servicio a sus clientes.

La aplicación de Meta tiene a disposición de sus usuarios una amplia gama de funcionalidades, las cuales permiten la personalización, la comunicación inmediata y rápida que facilita los diferentes ámbitos de la vida, tanto laborales como personales.

También, esta aplicación, la más usada en el mundo, tiene otras alternativas como enviar notas de voz, sostener llamadas o videollamadas, generar encuestas en los chats, además, la opción de crear estados para que los otros contactos vean ha sido muy útil y bastante usada cuando se necesita comunicar algo de forma simultánea.

WhatsApp lanza un nuevo menú de emojis para los chats. - Foto: Captura de pantalla realizada por WABetaInfo

En cuanto al tema de la personalización, WhatsApp le da el gusto a sus clientes para que ajusten la app un poco más a los gustos y hobbies, por medio de ciertas herramientas que permiten modificar algunos elementos de la apariencia de la aplicación de mensajería instantánea.

¿Cómo activar el ‘modo Dragon Ball’ en WhatsApp?

Para poder hacer uso de este nuevo modo, el usuario debe descargar una aplicación, la cual ayudará a modificar la apariencia con temática de Dragon Ball.

Cabe destacar que en esta ocasión la conocida plataformas como WhatsApp Plus o la descarga de archivos APK no son necesarios, además, estos no son confiables, ya que podrían traer programas maliciosos que facilitarían el robo de información privada o dañar el dispositivo.

Dragon Ball - Foto: Composición Semana

En ese orden, para dar inicio con esta personalización, hay que comenzar por reemplazar el ícono de la app, por uno que sea alusivo a Dragon Ball. Para esto el usuario debe ejecutar los siguientes pasos:

Descargar una imagen, en formato PNG, del logo basado en Dragon Ball. Esas imágenes se pueden encontrar a través de una búsqueda en Google o en servicios como Favpng, Pngtree, Dreamstime. Descargar en Google Play Store la aplicación Nova Launcher. Instalar la app, se tendrá que abrir dicha plataforma y luego pulsar el ícono de WhatsApp. Seleccionar la opción ‘Editar’, después acceder a ‘Aplicaciones’ y luego habrá que buscar la imagen que previamente se descargó. Elegir la foto, el usuario tiene que definir el tamaño del ícono. Realizado ese ajuste, la plataforma permitirá visualizar el ícono. Pulsar en la opción ‘listo’, para así activar la modificación en el ícono de la app de mensajería.

Ahora, será necesario modificar la imagen de fondo de los chats para continuar con la personalización modo ‘Dragon Ball’ en WhatsApp.

Para poder cambiar la imagen de fondo en los chats dela aplicación, el usuario debe hacer lo siguiente:

Descargar una fotografía o una imagen asociada a Dragon Ball , dichas fotografías se pueden encontrar en redes sociales, la galería del teléfono o a través de Google.

Ingresar a las opciones de configuración de WhatsApp, pulsando el ícono de los tres puntos que está ubicado en la parte superior derecha de la pantalla.

Acceder a la opción ‘Ajustes’, posteriormente ‘Chats’ y luego se debe elegir la función ‘Fondo de pantalla’.

Pulsar el botón que dice ‘Cambiar’.

Elegir la opción ‘Mis fotos’ y luego habrá que seleccionar la imagen que previamente ha sido descargada.

Ajustar el tamaño en pantalla y luego pulsar en ‘Establecer como fondo de pantalla’.

Vegeta, Goku y Trunks volverán en Dragon Ball Super: Super Hero. - Foto: Europa Press

Continuando con la modificación, es necesario cambiar la foto de fondo del teclado digital del smartphone, para que también tome una apariencia basada en Dragon Ball.

En esta parte del proceso, es necesario descargar y activar las funciones de la aplicación de ‘GBoard’ y realizar los siguientes pasos: