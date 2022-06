WhatsApp: esta sería la nueva función para los administradores de chats grupales

Foto: NurPhoto via Getty Images

Este jueves 16 de junio se conoció que la aplicación de chat WhatsApp está desarrollando una nueva opción que permitirá a los administradores de chats grupales aprobar o denegar la entrada de nuevos miembros a una conversación de forma manual, a pesar de que cuenten con enlace directo para unirse al grupo.

Cabe recordar que en la actualidad existen dos maneras de unirse a un chat grupal. Por un lado, es posible hacerlo si el administrador de esta conversación integra otro usuario a un grupo. Por otro, aquellos que deseen formar parte de un grupo pueden acceder a él a través de un enlace.

Sin embargo, la fuente tecnológica WABetaInfo señaló que la plataforma de conversación está analizando un nuevo formato de entrada en este tipo de chats en la actualización 2.22.14.6 de la aplicación desarrollada a través del Programa Beta de Google Play, que vendría a llamarse ‘aprobación de membresía grupal’.

Este portal indicó que la aplicación de mensajería estaría implementando una opción que permitiría a los administradores de los grupos activar o desactivar un botón para aprobar manualmente la entrada de nuevos contactos en los chats.

Así, todas las personas que deseen unirse al grupo mediante un enlace de invitación grupal deberán ser aprobadas previamente por el administrador o los administradores del grupo, hecho que vendrá reflejado en el propio chat mediante una notificación.

Asimismo, WABetaInfo ha señalado que habrá una nueva sección dentro de la información del grupo donde los administradores podrán controlar todas las solicitudes entrantes de las personas que deseen unirse al grupo.

Este nuevo sistema de aprobación de membresía grupal está en desarrollo y se lanzará en una actualización futura, cuya fecha de implementación aún no se ha concretado.

Conviene recordar que WhatsApp introdujo recientemente nuevas opciones para chats grupales, entre las que se encuentran una función que permitirá a los usuarios abandonar un grupo de forma silenciosa o la posibilidad de crear grupos de hasta 512 participantes.

El verdadero significado de los puntos verdes en los chats

WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más importante en el mundo, pero a pesar de su amplio uso, no todos conocen su funcionamiento. Por ejemplo, ¿qué significa el punto verde en los chats?

Una de las principales razones de que WhatsApp domine el mercado en la comunicación digital ha sido gracias a las actualizaciones que saca con el pasar de los años, muchas veces agregando funciones que nadie ha solicitado, pero que a la hora de conocerlas resultan ser más útiles para los usuarios.

En ese sentido, el punto verde indica que es un mensaje no leído. Cabe mencionar que la función de “marcar como no leído” se agregó en WhatsApp en julio de 2015, en la versión 2.12.194 de la aplicación, así que ya está implementada desde hace un buen tiempo. Pero, ¿qué es exactamente?

Esta función sirve como un recordatorio o una etiqueta para marcar los mensajes con un punto verde y así señalar que aún no se han leído o que se abrió accidentalmente y no se leyó bien. En general, ayuda a dar seguimiento a los chats que tienen mensajes o archivos de prioridad.

Asimismo, esta función solo indica que mensajes no se han leído, pero no realiza cambios en el estado para otros usuarios de la app, lo que significa que no tiene nada que ver con el visto.

*Con información de Europa Press.