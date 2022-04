WhatsApp: la app permitirá abrir la misma cuenta en dos móviles a la vez

Foto: NurPhoto via Getty Images

WhatsApp está desarrollando una nueva funcionalidad para Android que permite abrir la aplicación de mensajería instantánea con el mismo número de teléfono o usuario en dos terminales móviles de forma simultánea.

Actualmente, WhatsApp permite vincular la aplicación del ‘smartphone’ con otros dispositivos, como un ordenador o una tableta, con su versión web mediante la opción ‘Dispositivos vinculados’.

Los usuarios pueden usar hasta cuatro dispositivos vinculados y un teléfono a la vez, y el móvil no tiene que permanecer en línea para usar WhatsApp en estos equipos. Sin embargo, en caso de que pasen más de 14 días y no se haya utilizado el teléfono móvil, se desconectarán los dispositivos vinculados, según expone la compañía en su página web.

Recientemente WABetaInfo ha advertido un cambio relacionado con el modo que tiene el usuario para vincular una cuenta con otros aparatos tecnológicos en la nueva versión 2.22.10.13 lanzada a través del programa beta de Google Play en la que trabaja actualmente la compañía.

En una captura compartida por este portal se incluye una nueva sección denominada ‘Registrar dispositivo como complemento’, que aparecerá en el momento en que el usuario intente abrir la aplicación en un segundo móvil.

Para poder vincular la aplicación en ambos, será necesario escanear con el segundo móvil el código QR que se muestre en la pantalla del dispositivo principal. Tal y como ha subrayado WABetaInfo, gracias a esta función también se podrá vincular una tableta con sistema operativo Android como dispositivo secundario en el futuro.

Por el momento, se desconoce la fecha de lanzamiento de esta nueva característica y tampoco se sabe si llegará a implementarse en dispositivos con sistema operativo iOS.

WhatsApp: ¿cómo tener conversaciones secretas en la app?

WhatsApp empezó a implementar diferentes estrategias y herramientas para otorgar más tranquilidad a los usuarios en cuanto a su información. En ese sentido, se conocieron los mensajes que desaparecen después de cierto tiempo.

La ventaja de estos mensajes es que no son guardados por WhatsApp, por lo que no queda registro de ello y de esta forma se asegura al usuario que la compañía no puede acceder a dicha información.

Estos mensajes secretos o mensajes temporales pueden enviarse en conversaciones personales o conversaciones grupales.

¿Cómo activar estos mensajes?

Primero, las personas deben asegurarse de tener la aplicación actualizada.

Luego de esto , se debe entrar al chat o grupo en el que la persona quiera tener una conversación secreta y entrar al perfil del contacto o grupo.

Hacer clic en los tres puntos verticales que se encuentran en la parte superior derecha de la pantalla.

Activar la función mensajes temporales y elegir el tiempo que se quiere para que los mensajes desaparezcan.

Una vez hecho los pasos, las personas podrán tener conversaciones secretas con quien hayan decidido. No obstante, es preciso dejar en claro que los mensajes que se han enviado o recibido antes de haber activado la función no se borrarán.

El nuevo truco para crear un grupo

WhatsApp está implementando una nueva herramienta que sirve para crear un grupo de chat con un determinado contacto directamente desde su propio perfil, a modo de atajo, en dispositivos Android.

Según publicó WABetaInfo, algunos probadores beta ya tuvieron la oportunidad de acceder a este acceso directo en la versión beta de WhatsApp para Android 2.22.9.13. Ahora, esta herramienta se ha lanzado a más usuarios a través del Programa Beta de Google Play en la versión actualizada de esta, 2.22.10.4, para Android.

De Europa Press.