¿WhatsApp Business empezará a cobrar por sus servicios?

WhatsApp es la plataforma de mensajería más usada en todo el mundo, pues ya superó las 5.000 millones de descargas y cerca de 2.000 usuarios en todo el planeta.

Además, cuenta con una división que es exclusiva para negocios y emprendimientos, la cual es WhatsApp Business.

Y de acuerdo con el portal WABeta Info, medio especializado en los cambios dentro de la aplicación, la plataforma tiene entre sus nuevas propuestas un plan de cobro para los usuarios de esta modalidad.

En ese sentido, la razón del cobro sería la adición de algunas funcionalidades, como lo es agregas más perfiles a un chat, logrando así que el vendedor pueda hablar con varios clientes al mismo tiempo.

De igual manera, se plantea añadir un link embebido del ‘Marketplace de Facebook’, para así brindar mayor seguridad y evitar que el dueño de un negocio deba hacer un doble catálogo para ambas redes sociales.

No obstante, hasta el momento la plataforma, propiedad de Meta no ha hecho un pronunciamiento oficial del tema, por lo que no se sabe desde cuándo comenzaría a regir.

WhatsApp: este es el nuevo truco para crear un grupo

WhatsApp está implementando una nueva herramienta que sirve para crear un grupo de chat con un determinado contacto directamente desde su propio perfil, a modo de atajo, en dispositivos Android.

Según publicó WABetaInfo, algunos probadores beta ya tuvieron la oportunidad de acceder a este acceso directo en la versión beta de WhatsApp para Android 2.22.9.13. Ahora, esta herramienta se ha lanzado a más usuarios a través del Programa Beta de Google Play en la versión actualizada de esta, 2.22.10.4, para Android.

La aplicación agregó un acceso directo llamado ‘Crear grupo’ en la sección ‘Información de contacto’, como se advierte en una captura de pantalla compartida por el portal citado, opción que solo es visible cuando el usuario ya tiene un grupo en común con dicho contacto.

Actualmente, la aplicación ofrece diferentes opciones desde este apartado, ya sea para bloquear o reportar a estos contactos. También se pueden silenciar sus notificaciones y personalizarlas.

Con este atajo, una vez pulse sobre el acceso directo, WhatsApp seleccionará automáticamente el contacto para agregarlo a un nuevo grupo, ya que este no se creará de manera inmediata. Esto sucede porque, al elegir la opción, la aplicación ofrecerá al usuario la oportunidad de añadir más participantes a un chat grupal antes de crearlo.

Por el momento se desconoce cuándo llegará este atajo a todos los usuarios y si finalmente el sistema operativo iOS también dispondrá de ella, aunque WhatsApp planea más activaciones en el futuro.

Herramienta para ocultar última conexión a ciertos contactos

WhatsApp trabaja en una nueva opción de privacidad que permitirá a los usuarios ocultar a ciertos contactos la última vez que se hayan conectado a la aplicación, que por el momento se encuentra en fase de pruebas.

La nueva herramienta fue advertida a finales del pasado mes de marzo en la versión 2.22.8.9 del Programa Beta de Google Play para Android de la aplicación, en la que se ofrecían nuevas características para los apartados de la última vez de conexión, la información y la foto de perfil.

Ahora, WABetaInfo ha comprobado que también se ha implementado en la última actualización de la aplicación de mensajería a través del programa TestFlight beta 22.9.0.70 para iOS.

Actualmente, la versión oficial más reciente de WhatsApp permite modificar las preferencias de la hora de la última conexión, la foto de perfil, la información o los estados desde el apartado de Privacidad, en el menú de Configuración.

Con información de Europa Press