Tres actualizaciones que llegarán a WhatsApp próximamente

WhatsApp es la plataforma de mensajería más usada en todo el mundo, pues ya superó las 5.000 millones de descargas y cerca de 2.000 usuarios en todo el planeta.

La plataforma trabaja actualmente en nuevas funcionalidades, para mejorar la experiencia de sus usuarios.

La primera permitirá hacer encuestas en los grupos de la aplicación y, de acuerdo con la empresa, “será una herramienta muy útil para poner de acuerdo a un grupo de personas a la hora de elegir plan, lugar, dónde quedar o el hotel de las vacaciones”.

La segunda es la opción para cambiar el idioma solo de la aplicación, sin importar cuál es principal en el teléfono móvil: “Se podrá tener un idioma en el móvil y otro diferente en la app”.

Finalmente, la empresa, propiedad de Meta, trabaja en un botón para agregar a una persona a un grupo directamente, sin tener que entrar al mismo y tener que buscar el contacto para agregarlo.

WhatsApp permitiría guardar los mensajes temporales en iOS

La compañía introdujo los mensajes temporales, que se eliminan automáticamente, en noviembre de 2020, mientras que en agosto de 2021 implementó una medida similar para los archivos multimedia, que se borran luego de verlos una única vez.

Ahora, la aplicación acaba de enviar una nueva actualización de la versión de WhatsApp beta para iOS 22.9.0.72 a través del programa TestFlight beta, en la que muestra que trabaja en la capacidad de mantener los mensajes que temporales. Anteriormente se había visto en la beta para Android.

Según dijo WABetaInfo, en esta actualización la aplicación ofrece a los usuarios la posibilidad de conservar estos mensajes temporales, pero con la condición de que cualquier otro usuario puede cancelar ese guardado.

En una captura de pantalla compartida por este portal se puede ver el mensaje que indica esta opción. “¿Mantener este mensaje? El mensaje ya no desaparecerá de este chat. Cualquiera puede desmarcarlo”, señala WhatsApp en primer lugar.

A continuación, en otra imagen, la aplicación anuncia que en el caso de que ninguno de los usuarios guarde dicho mensaje, se borrará y dejará de estar disponible para todos los contactos de un grupo o las dos personas que hayan iniciado un chat individual.

WABetaInfo señaló que esta función está en desarrollo, es decir, no está disponible para probadores beta, y que su apariencia en el despliegue final a todos los usuarios puede cambiar.

No obstante, debido a que aún no ha llegado a los probadores de esta versión de WhatsApp, también es posible que la compañía finalmente opte por no implementarla a nivel global.

El nuevo truco para crear un grupo

WhatsApp está implementando una nueva herramienta que sirve para crear un grupo de chat con un determinado contacto directamente desde su propio perfil, a modo de atajo, en dispositivos Android.

Según publicó WABetaInfo, algunos probadores beta ya tuvieron la oportunidad de acceder a este acceso directo en la versión beta de WhatsApp para Android 2.22.9.13. Ahora, esta herramienta se ha lanzado a más usuarios a través del Programa Beta de Google Play en la versión actualizada de esta, 2.22.10.4, para Android.

La aplicación agregó un acceso directo llamado ‘Crear grupo’ en la sección ‘Información de contacto’, como se advierte en una captura de pantalla compartida por el portal citado, opción que solo es visible cuando el usuario ya tiene un grupo en común con dicho contacto.

Actualmente, la aplicación ofrece diferentes opciones desde este apartado, ya sea para bloquear o reportar a estos contactos. También se pueden silenciar sus notificaciones y personalizarlas.

Con este atajo, una vez pulse sobre el acceso directo, WhatsApp seleccionará automáticamente el contacto para agregarlo a un nuevo grupo, ya que este no se creará de manera inmediata. Esto sucede porque, al elegir la opción, la aplicación ofrecerá al usuario la oportunidad de añadir más participantes a un chat grupal antes de crearlo.

Por el momento se desconoce cuándo llegará este atajo a todos los usuarios y si finalmente el sistema operativo iOS también dispondrá de ella, aunque WhatsApp planea más activaciones en el futuro.

*Con información de Europa Press.