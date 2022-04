Elon Musk: esto significa la frase que publicó el magnate en latín

Foto: Getty Images / The Washington Post

Foto: Getty Images / The Washington Post

El magnate sudafricano, dueño de Tesla, SpaceX y ahora la red social Twitter, no para de atraer la mirada de millones de personas a nivel mundial. Este 26 de abril, uno de sus trinos se volvió viral en internet y llamó la atención de cientos de usuarios, quienes preguntaron cuál era el significado de la frase compartida por el “hombre del momento”.

Con más de 24 mil retweets, 273 mil me gusta, y otros casi 24 mil comentarios, cifras que se actualizan cada segundo, la “sencilla” oración “¡Per aspera ad astra!” publicada por Elon Musk continúa captando la mirada y curiosidad de los usuarios en internet. Y aunque muchos preguntan qué significa y qué idioma es, otros aseguran que sin importar qué sea, están de acuerdo con cada cosa que el magnate comparta en sus redes.

Per aspera ad astra! — Elon Musk (@elonmusk) April 26, 2022

Pues bien, la sonada frase en latín, fue escrita por primera vez desde que se tiene registro por Lucio Séneca, un filósofo, político y escritor de la antigua Roma. Empero, de forma sencilla, esta tiene un significado importante, ya que apela a la lucha que se debe presentar para llegar al objetivo soñado.

“A través de las dificultades a las estrellas” o “a las estrellas por lo áspero”, es decir, a las estrellas por el camino difícil, o que tiene dificultad. Frase que infiere una lucha constante para obtener un beneficio, lo que también expresa que a pesar de lo que algunas personas opinen, este magnate estaría buscando tomar la dirección “difícil”, en lugar de caminar por la senda sencilla.

En un principio, el filósofo Séneca habría expresado la oración de forma completa como: “non est ad astra mollis e terris via”, que quiere decir: “no hay camino suave a las estrellas de la tierra”, haciendo referencia que para llegar al destino deseado se necesitaría trabajar duro, ya que no existiría un forma fácil de obtenerlo. Sin embargo, a lo largo de su historia, el reconocido pensador lo redujo a la simple expresión que publicó el magnate en su cuenta de Twitter.

Cofundador de Twitter elogió a Elon Musk

El cofundador de la red social Twitter, Jack Dorsey, aseguró que la venta de la compañía al empresario Elon Musk es la solución para esta plataforma, que, además, debería ser un bien público. “En principio, no creo que nadie deba poseer o dirigir Twitter. Quiere ser un bien público a nivel de protocolo, no una empresa. Pero en cuanto a resolver el problema de ser una empresa, no obstante, Elon es la única solución en la que confío”, dijo Dorsey.

El cofundador de la compañía señaló que Musk tiene ideales con los que él mismo se identifica, como el de buscar la salida de a bolsa y sacar a Twitter de Wall Street.

“Twitter como empresa siempre ha sido mi única preocupación y mi mayor arrepentimiento. Ha sido poseída por Wall Street y el modelo de publicidad. Recuperarlo de Wall Street es el primer paso correcto”, aseveró.

Dorsey, cofundador de la plataforma, manifestó en varias ocasiones su simpatía por el excéntrico multimillonario, e incluso retomó algunas de sus críticas al consejo de administración.

Pero tras su renuncia en noviembre de 2021, Dorsey anunció que no buscaría un nuevo mandato de administrador y dejaría el consejo luego de la asamblea general. Musk no podrá contar con Jack Dorsey, el emblemático exdirigente de Twitter, a menos que llegue a un acuerdo rápido.