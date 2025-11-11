WhatsApp prepara nueva función: así podrá reservar su nombre de usuario antes del lanzamiento oficial

Meta está trabajando en una nueva función que permitirá reservar un nombre de usuario para la cuenta de WhatsApp, con el objetivo de unificar la identidad del usuario en sus distintas plataformas. De este modo, quienes ya tienen un nombre asignado en Facebook o Instagram podrán utilizar el mismo en WhatsApp.

La aplicación de mensajería empezó a desarrollar los nombres de usuario en 2023 como una alternativa para facilitar la conexión entre personas sin necesidad de compartir el número de teléfono. Cada usuario podrá elegir un nombre único, precedido por el símbolo arroba (@usuario), que permitirá identificarlo.

Recientemente, se conoció que esta forma de identificación, habitual en las redes sociales, también estará disponible en WhatsApp para realizar llamadas y videollamadas con personas que no estén guardadas en la lista de contactos.

Meta está desarrollando una función para reservar nombres de usuario en WhatsApp. | Foto: NurPhoto via Getty Images

En esta línea, WABetaInfo informó que WhatsApp habilitará la opción de reservar el nombre de usuario deseado antes de que la función se lance oficialmente, e incluso permitirá usar el mismo nombre que el usuario tiene actualmente en Facebook e Instagram.

El medio obtuvo esta información tras analizar la versión beta de WhatsApp para Android (2.25.34.3), donde se encontró una opción que permite mantener la misma identidad digital que en las demás plataformas de Meta.

Para reservar un nombre bastará con introducirlo en el apartado “Reservar nombre de usuario”. Una vez enviado, WhatsApp iniciará un proceso de verificación a través del Centro de Cuentas de Meta para comprobar que el usuario es el propietario del nombre en Facebook e Instagram. Si todo está en orden, el nombre quedará asignado a la cuenta de WhatsApp e impedirá que cualquier otra persona lo use.

El objetivo es permitir que los usuarios utilicen el mismo nombre de usuario que tienen en Facebook e Instagram. | Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Es importante tener en cuenta que el nombre se asignará a quien lo confirme primero. Si otro usuario completa el proceso de verificación antes, el nombre quedará reservado y no podrá ser reclamado.

Con esta función, Meta busca unificar la identidad digital en sus plataformas y disminuir el riesgo de suplantación o actividades sospechosas.