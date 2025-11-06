WhatsApp quiere acabar con las estafas: así funcionará el nuevo modo de seguridad máxima que se activa con un solo toque

WhatsApp está desarrollando una nueva función llamada “Configuraciones de seguridad estrictas”, que permitirá activar con un solo toque varias medidas de protección ya existentes en la plataforma, con el objetivo de prevenir estafas, intentos de phishing o la recepción de archivos maliciosos de manera más sencilla.

Con la intención de ofrecer un entorno seguro para comunicarse y compartir contenido, la aplicación de mensajería —propiedad de Meta— ya cuenta con distintas funciones de privacidad y seguridad. Entre ellas, la posibilidad de mostrar una vista previa con información sobre un grupo o contacto desconocido, una herramienta que busca ayudar a los usuarios a identificar potenciales estafas.

La función oculta foto de perfil, información y estado para que solo puedan verlos los contactos guardados. | Foto: 123rf

Ahora, WhatsApp continúa ampliando estas opciones y trabaja en un nuevo apartado que permitirá activar todas estas medidas de protección desde un solo lugar. La función, detectada por el portal especializado WaBetaInfo en la versión beta de WhatsApp para Android (2.25.33.4), permitirá bloquear de manera predeterminada varias funciones para garantizar la máxima seguridad.

Este nuevo panel incluye herramientas para limitar la recepción de contenido multimedia de contactos desconocidos —como fotos, videos, documentos o notas de voz—, deshabilitar la vista previa de enlaces, silenciar llamadas de números no guardados y evitar que extraños agreguen al usuario a grupos sin permiso.

Además, activará por defecto otras características como las notificaciones de seguridad, que alertan si cambian los códigos de seguridad en un chat cifrado de extremo a extremo; la verificación en dos pasos; y la protección de la dirección IP en las llamadas, dificultando que terceros obtengan información sobre la ubicación del usuario. También se ocultará la información del perfil, como la foto y el estado, para que solo pueda ser vista por los contactos guardados.

Esta función permite activar múltiples medidas de protección con un solo toque. | Foto: NurPhoto via Getty Images

El apartado de “Configuraciones de seguridad estrictas” reúne en un solo espacio varias funciones de protección que antes requerían ser activadas individualmente. Con ello, los usuarios podrán reducir la exposición a archivos maliciosos, enlaces dañinos y posibles intentos de estafa o phishing.

Para utilizar esta nueva configuración, solo será necesario activarla desde el menú de ajustes de WhatsApp. Sin embargo, por ahora se encuentra en una fase inicial de desarrollo.