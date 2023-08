Wiltech vs. Apple: ¿Por qué el influencer colombiano fue amenazado con ir a la cárcel por reparar iPhones?

No obstante, Wilmer Barrera decidió exponer la situación para así expresar sus cuestionamientos ante la comunicación que recibió por parte de la empresa norteamericana. Manifestando que no comprende por qué es un delito reparar un dispositivo que, según su fabricante, “ya no tiene solución”.

“Apple Inc. envía a sus abogados para decirme que ya no puedo reparar más sus equipos. Pensaba que la empresa tenía temas más importantes como preparar el lanzamiento del iPhone 15. Ahora, envía a sus abogados a decirme que si no dejo de reparar sus equipos, puedo ir a la cárcel. ¿Es un delito reparar un equipo que Apple dice que ya no tiene solución?”, escribió Wiltech en la publicación donde expuso la carta que recibió.