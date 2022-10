Windows 11 tiene un problema que afecta la experiencia con los videojuegos

La falla hace que los jugadores no puedan correr sus juegos con máxima calidad.

Microsoft ha advertido un problema que tiene un impacto directo sobre los videojuegos cuando se tienen activadas las virtualizaciones en Windows 11, ya que pueden ralentizarlos durante las partidas.

Windows 11 incorpora por defecto dos características de virtualización: Integridad de memoria y la plataforma de máquina virtual. La primera impide que los ciberatacantes inserten código malicioso en procesos de nivel de seguridad, y la segunda proporciona servicios básicos de máquina virtual.

Si están activadas, lo que ocurre por defecto en los nuevos equipos con Windows 11, pueden afectar al de los videojuegos, como ha advertido la compañía en una nueva nota en su página de Soporte.

Aunque se trata de dos funciones que ayudan a mantener la seguridad del ordenador, los jugadores pueden desactivarlas de forma manual para priorizar el rendimiento mientras se está corriendo un videojuego, pudiendo volver a activarlas después.

PlayStation más juegos exclusivos que llegarán a PC

PlayStation reveló que mantiene sus planes de entrar al mercado de PC con sus juegos, pero pasará al menos un año entre el lanzamiento en la videoconsola y la llegada a este otro equipo, con la posible excepción de los juegos como servicio, donde la llegada podría ser simultánea.

Títulos como Horizon Zero Dawn, God of War y Days Gone ya han hecho su aparición en PC, estando disponibles, en tiendas como Epic y Steam. Estos tres títulos se han convertido en la avanzadilla de Sony dentro de los nuevos planes de extender sus experiencias al PC.

La compañía tecnológica perfiló en mayo la estrategia con la que busca el crecimiento de su segmento de juegos y servicios de red, que incluye la expansión de sus juegos a más audiencias, como las de PC y móvil.

Sobre esta expansión, el responsable de PlayStation Studios, Hermen Hulst, ha indicado en declaraciones a Julien Chièze, recogidas por Europa Press, que la consola PlayStation seguirá siendo “el mejor lugar para jugar”, dada “la relación simbiótica” que tiene PlayStation Studios con el ‘hardware’ de Sony.

Hulst también considera que para los equipos “es bueno que también vean salir sus juegos en PC”, algo a lo que ayudará la adquisición del estudio holandés Nixxes, cuya tecnología permitió llevar a los PC juegos como Tomb Raider, Deus Ex: Mankind Divided y Marvel’s Avengers.

El truco para bloquear un PC Windows 11 con solo alejarse del equipo

Recientemente, se conoció que la compañía de tecnología ha incorporado en su plataforma una nueva función que estaría pensada en ayudar a brindar mayor seguridad a la información privada que los usuarios tienen en sus dispositivos.

Se trata de la función ‘Dynamic Lock’, la cual permite asegurar que solo el usuario y personas autorizadas por él puedan controlar su PC, esto gracias a un sistema de bloqueo que se realiza mediante un teléfono inteligente.

¿Cómo funciona el sistema ‘Dynamic Lock’ de Windows 11?

El sistema de bloqueo dinámico continuamente analiza la intensidad de la señal emitida por el teléfono que está conectado vía Bluetooth, por lo tanto, cuando el dispositivo se aleja del computador del usuario, el sistema operativo se boqueará cuando determine que el teléfono ha salido del rango.

Para poder emplear la función de ‘Dynamic Lock’ es necesario realizar los siguientes pasos:

Emparejar el teléfono y el PC con Windows 11 vía Bluetooth.

Una vez se ha establecido la conexión entre ambos dispositivos, se debe activar el bloqueo dinámico del sistema operativo.

Ingresar a la ‘Configuración del PC’ y dirigirse a la opción ‘Cuentas’.

Dirigirse a la función de ‘Bloqueo dinámico’.

Seleccionar la casilla ‘Permitir que Windows bloquee el dispositivo automáticamente cuando estés ausente’.

Una vez que se ha realizado este procedimiento se recomienda revisar si la conexión entre los dispositivos fue establecida de manera exitosa, lo recomendable es alejar el teléfono del computador para verificar si se produce el bloqueo automático. De igual manera, cuando se regrese a una posición cercana al computador se debería poder iniciar sesión.