Tecnología

Se cayó X este viernes 16 de enero: ¿cuándo se restablecerá el servicio?

Los inconvenientes, al parecer, incluirían errores en la aplicación móvil, dificultades de conexión con los servidores y problemas de acceso al sitio web.

Siga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
16 de enero de 2026, 3:27 p. m.
X experimentó una falla en sus servicios este 16 de enero.
X experimentó una falla en sus servicios este 16 de enero. Foto: Getty Images

Este viernes 16 de enero, varios usuarios de plataformas digitales reportaron una caída en X, la red social dirigida por Elon Musk. De acuerdo con Downdetector, plataforma que monitorea en tiempo real el funcionamiento de distintos servicios digitales a partir de los reportes de la comunidad, se habrían presentado fallas en la aplicación, en la conexión con los servidores y en el acceso al sitio web.

Los inconvenientes se concentraron principalmente en ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga y Barranquilla. Según el gráfico de la plataforma, los errores se registraron durante las primeras horas de la mañana, alrededor de las 8:00 a. m., momento en el que numerosos usuarios reportaron dificultades para navegar con normalidad en la red social.

Además, medios internacionales como CNN Chile informaron que en esa región los usuarios también fueron testigos de las fallas. Al intentar interactuar con la plataforma, la página principal no cargaba correctamente.

Usuarios reportan caída de X este viernes 16 de enero.
Usuarios reportan caída de X este viernes 16 de enero. Foto: Getty Images

Hasta el momento, la compañía no se ha pronunciado ni ha dado detalles sobre las causas de la caída. No obstante, se estima que se trate de un problema temporal y que el servicio se restablezca de manera progresiva.

¿Fue su internet o una falla de la red social?

Cada vez que X presenta inconvenientes, se repite una reacción común entre millones de usuarios: reiniciar el módem, cambiar de red o verificar si el problema está en su conexión a internet. Solo después de varios intentos fallidos surge la sospecha de que la plataforma podría estar caída.

Esto ocurre porque, cuando la red social presenta fallas parciales, no siempre deja de funcionar por completo. En muchos casos, la aplicación abre, pero no carga publicaciones, no permite enviar mensajes o muestra errores intermitentes.

Musk confirmó la fusión de X con xAI para potenciar la inteligencia artificial.
Varios usuarios de plataformas digitales reportaron una caída en X. Foto: NurPhoto via Getty Images

Ante estas dudas, existen formas sencillas de comprobar si X presenta una falla generalizada o si el problema está en la conexión del usuario. Una de ellas es consultar plataformas como Downdetector, donde se puede ver en tiempo real si otros usuarios están reportando inconvenientes similares.

Otra alternativa es revisar otras redes sociales como Facebook, Instagram o Threads. En estos espacios, muchas personas suelen publicar rápidamente mensajes sobre este tipo de situaciones, lo que ayuda a confirmar si la falla es generalizada.

