YouTube Music presentó nuevas funciones en la plataforma y sorprendió a sus usuarios: ¿le ayudarán a competir con Spotify?

Una de las aplicaciones más populares del mundo para la reproducción de música en dispositivos inteligentes está cumpliendo 10 años de creación y para celebrarlo ha decidido amplificar nuevas funciones para brindarle una mejor experiencia al usuario.

Se trata de YouTube Music, que implementa nuevas funciones que podrían acercarlo a su rival, Spotify, y a otras plataformas de reproducción de música. La aplicación incluirá ahora listas de reproducción ‘Taste Match’, que combinan los intereses de los usuarios, asemejándose a ‘Spotify Blend’.

La app también planea notificar a los usuarios sobre próximos lanzamientos, conciertos y temas de merchandising con el fin de ayudar a los fans de diferentes agrupaciones o géneros musicales a descubrir las novedades de sus artistas favoritos mientras ven videos y cortos en YouTube.

Habrán nuevas insignias y ayuda a los artistas a alcanzar importantes hitos de visualización | Foto: X/@UpdatesFromYT y Youtube Music

Según los expertos, estas novedades presentadas por YouTube le ayudarán a ubicarse en una competencia con Spotify en algunas áreas, mientras que en otras, como la incorporación de insignias y soporte para comentarios, se hará una ampliación significativa de las funciones de redes sociales de YouTube al servicio de música.

Una de las características que más buscan los usuarios de este servicio es el catálogo, el cual ahora contará con más de 300 millones de canciones, incluyendo grabaciones de estudio, remixes y presentaciones en vivo. Por su parte, Spotify expone un catálogo de más de 100 millones de canciones.

Otra de las funciones habilitadas por YouTube Music es la de 4 mil millones de listas de reproducción musicales generadas por los mismos usuarios, de las cuales 1.800 millones son públicas.

Con las nuevas listas de reproducción ‘Taste Match’, los usuarios de YouTube Music pueden combinar sus intereses en una sola lista de reproducción que se actualiza diariamente y presenta pistas basadas en los gustos musicales de todos los que se unen, según los portales especializados.

Con las nuevas funciones podrá conocer detalles de conciertos o transmisiones en vivo de sus artistas favoritos | Foto: Youtube music

Otras funciones que llegarán a YouTube Music incluyen la posibilidad de dejar comentarios directamente en álbumes y listas de reproducción. Pronto verás los próximos conciertos en más lugares de YouTube, gracias a la colaboración con Bandsintown para destacar eventos en los videos musicales, cortos y canales de cada artista.

Los fanáticos de cualquier categoría musical podrán ganar insignias de fidelidad como “primero en ver” o “mejor oyente” y otras funciones que, según YouTube, llegarán próximamente.

Los artistas y bandas, por su parte, podrán trabajar para alcanzar hitos de visualizaciones de videos musicales, como 100,000 visualizaciones, 1 millón o incluso 1,000 millones.

YouTube Music permite descubrir música y pódcast. | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett