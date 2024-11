En cuanto al lenguaje corporal, asegúrese de hacer contacto visual y no cruzar los brazos. Trate de mantener expresiones corporales abiertas y sus hombros relajados.

No esté a la defensiva

Todos los comentarios constructivos, incluso los negativos, son una señal de interés y de que las personas quieren ayudarlo a mejorar. Sería peor que la gente se diera cuenta de que está haciendo un mal trabajo y no dijera una palabra.

Recuerde que están criticando su trabajo, no a usted como persona. Nunca tome los comentarios negativos sobre su trabajo como una crítica personal.

No se lo tome como algo personal

No sea duro consigo mismo

Todos cometemos errores y nadie lo sabe todo. No importa qué tan bueno es en su trabajo ni cuánta experiencia tiene, siempre hay más que aprender.

Sin embargo, a pesar de que no hay nada malo en cometer errores, cometer los mismos errores una y otra vez sólo por no aceptar las críticas no lo va a llevar a ningún lado.

Si ve la crítica como una forma de identificar esas áreas de mejora y seguir adelante, obtendrá el mejor resultado posible.