A dos horas de Bogotá: el pueblo de Cundinamarca que cuenta con diferentes pisos térmicos y es destacado por su riqueza natural

El departamento de Cundinamarca es uno de los destinos imperdibles de Colombia. Sus 116 municipios ofrecen múltiples atractivos para sus visitantes.

Una de estas poblaciones es Anolaima, ubicada a 71 kilómetros de Bogotá, una hora y media de distancia en automóvil. Este municipio es reconocido por su producción agrícola y su belleza natural, según señala la Gobernación de Cundinamarca.

Tiene una altitud promedio de 1.657 metros sobre el nivel del mar y cuenta con varios pisos térmicos, que van desde el cálido hasta el páramo. El municipio está bañado por el río Bahamón, el río Curí y la quebrada Agualauta.

Historia

La Gobernación señala que los primeros habitantes de Anolaima fueron los anolaymas, una tribu indígena de los panches. En 1538, los españoles, liderados por Gonzalo Jiménez de Quesada, llegaron a la región. El municipio fue fundado oficialmente en 1604 por Alonso Vásquez de Cisneros.

En materia económica, las principales actividades son la agricultura y la ganadería. La población es reconocida por sus cultivos de café, plátano, mora, caña de azúcar, mango, guayaba y cítricos. Por ello, es llamada la ‘capital frutera’.

El pueblo de Cundinamarca, muy cerca a Bogotá, que se ha convertido en refugio de bienestar, ideal para escapar de la rutina

Anolaima, Cundinamarca. Foto: Gobernación de Cundinamarca

Atractivos

De acuerdo con la Gobernación, Anolaima cuenta con varios atractivos, ideales para el ecoturismo.

Uno de los principales es el Camino Real que conecta Zipacón con Anolaima. Se trata de un sendero de entre 7 y 9 kilómetros, rodeado de árboles nativos, muros de piedra, cultivos y fincas campesinas. “Utilizado originalmente por comunidades indígenas y más tarde por arrieros en época colonial, hoy es una ruta ideal para caminatas tranquilas, fotografía de paisaje y contacto directo con la historia viva del territorio”, destaca la entidad.

Las fincas agroturísticas son otro de los atractivos del municipio. En ellas, los visitantes pueden cosechar guayaba, níspero, mango o mandarina, conocer procesos artesanales de transformación y degustar productos frescos elaborados por manos campesinas. “Todo esto en medio de un entorno amable, silencioso y perfecto para desconectarse del ruido citadino”, agrega la entidad.

Anolaima también cuenta con una amplia oferta de posadas rurales, alojamientos tipo glamping ecológico y zonas de camping. Varios hospedajes ofrecen paquetes que “incluyen alimentos típicos, caminatas guiadas, fogatas y actividades de bienestar en espacios diseñados para el descanso”.

“El clima templado, con una temperatura promedio de 20 °C, hace que el municipio sea ideal para actividades al aire libre durante todo el día. Además, las vías de acceso están en buen estado, lo que permite planear una escapada sin complicaciones y regresar el mismo día o quedarse a disfrutar el fin de semana completo”, remarca la Gobernación.