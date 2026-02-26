Turismo

A dos horas de Bogotá, así es el ‘pueblo alemán’ de Cundinamarca, un destino ideal para el ecoturismo

Este destino es reconocido por la abundancia de fuentes hídricas.

Redacción Turismo
26 de febrero de 2026, 9:33 a. m.
Este municipio es ideal para los amantes de la naturaleza.
Este municipio es ideal para los amantes de la naturaleza. Foto: Facebook Alcaldía Municipal de Fosca/API.

Cundinamarca es un destino ideal para visitar y tomar unos días de descanso. A pocos kilómetros de Bogotá, este departamento ofrece paisajes andinos, pueblos coloniales llenos de historia y una riqueza cultural que combina tradición indígena y herencia española.

Además, es un territorio perfecto para quienes buscan naturaleza y aventura, facilitando el desarrollo de actividades al aire libre como caminatas ecológicas y avistamiento de aves. De igual forma, es un buen destino para vivir experiencias gastronómicas y festividades tradicionales.

A dos horas de Bogotá: el pueblo de Cundinamarca que es reconocido por su riqueza natural y es ideal para el turismo de aventura

Cuenta con 116 municipios en los que es posible hacer diferentes planes. Uno de ellos es conocido como el ‘pueblo alemán’. Se dice que lleva ese apelativo por la influencia histórica de la expedición liderada por el conquistador alemán Nicolás de Federmán en la década de 1530.

Se trata de Fosca, un destino atractivo para el turismo rural y ecológico. Entre los lugares de interés se encuentran el Cerro de la Virgen, que ofrece vistas panorámicas del municipio y sus alrededores, y las diversas rutas de senderismo que permiten a los visitantes explorar la belleza natural de la región.

Fosca, Cundinamarca
Este municipio en Cundinamarca se caracteriza por la abundancia de fuentes hídricas. Foto: Gobernación de Cundinamarca/API.

El municipio también cuenta con fincas y haciendas que ofrecen alojamiento y actividades recreativas, según información de la Gobernación de Cundinamarca.

Este destino cundinamarqués tiene una economía diversificada que destaca por la producción de artesanías locales, especialmente en la elaboración de productos de madera y tejidos, que son muy apreciados en el mercado regional.

El municipio de Cundinamarca que tiene un tesoro natural único: un bosque de palmas de cera inexplorado, a tres horas de Bogotá

Sitios de interés

Ubicado a un poco más de dos horas de Bogotá y con una temperatura promedio de 17 grados centígrados, este municipio de Cundinamarca tiene varios sitios de interés para quienes deciden visitarlo.

Por ejemplo, dentro de sus atractivos turísticos se encuentran el Santuario a San Antonio de Padua, la Gruta de San Antonio y la Cascada de San Antonio, según información de la Alcaldía. Allí sus pobladores son fieles devotos y por ello muchos de sus principales atractivos están enmarcados en este santo patrón.

Plaza Centrar Fosca, Cundinamarca.
Plaza Central de Fosca. Foto: Alcaldía de Fosca

De igual manera, en este destino los turistas pueden disfrutar el Valle del Río Sáname, el Mirador de Fosca y la Cascada y Reserva Forestal La Cuelga.

Este territorio se caracteriza por tener un relieve montañoso en donde se pueden encontrar cuencas hidrográficas conformadas por una vegetación nativa en la que destacan especies como siete cueros, robles, encenillos, tibar, romero, aliso, arrayán y duraznillo.

Además del río Sáname, en sus tierras es posible apreciar abundantes quebradas y manantiales, fuentes en las que es posible disfrutar del contacto con la naturaleza y vivir experiencias únicas en medio de un ambiente tranquilo.

