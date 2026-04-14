A más de 3.000 metros: el fascinante viaje al pueblo más alto de Colombia. ¿Cómo ir y qué hacer?

Santander es un territorio ideal para quienes buscan aventura y lindos paisajes. Es un destino que destaca por su riqueza cultural, histórica y gastronómica en cada uno de los 87 municipios que lo componen.

El destino de Santander que tiene una de las cascadas más imponentes y bellas de la región, un paraíso natural imperdible

En sus tierras se encuentra Barichara, considerado uno de los municipios más lindos del país, el cual destaca por sus calles empedradas y su linda y conservada arquitectura colonial; así como una de las maravillas naturales más imponentes y bellas del mundo: el Cañón del Chicamocha.

Además, la gastronomía santandereana con platos tradicionales como la hormiga culona y el cabrito complementa la oferta de este particular destino, ideal para visitar en algún momento de la vida.

El municipio más alto de Colombia

En el territorio santandereano se encuentra el municipio más alto de Colombia, situado a 3.350 metros sobre el nivel del mar. Se trata de Vetas, un destino que destaca porque combina tradición minera, paisajes de páramo y una biodiversidad que resulta muy atractiva para quienes lo visitan.

Laguna de Cunta es uno de los destinos para visitar en Vetas, Santander. Foto: Cortesía - Alcaldía Municipal de Vetas en Santander

Ubicado en la provincia de Soto Norte, los datos históricos indican que este pequeño pueblo fue descubierto por el alemán Ambrosio Alfinger en el año 1551. Se dice que este municipio es propicio para conjugar historia, leyendas y costumbres enmarcadas por el clima y su gente.

Es un destino que se caracteriza porque ofrece diferentes espacios para disfrutar del turismo ecológico, como sus lagunas, entre las cuales se destacan las de Cunta, las Calles, Pajarito, las lagunas Verdes y el complejo de El Tutal.

El pueblo de Santander donde el cabro es una delicia y todos quieren probarlo; un rincón en el corazón del Chicamocha

Una de las particularidades de Vetas es que es un mágico lugar que se caracteriza por tener un ecosistema húmedo, con diversos nacimientos de agua y rodeado por el majestuoso Páramo de Santurbán, en donde los encantos naturales abundan, pues es uno de los ecosistemas más importantes del país. Este es un lugar perfecto para los amantes de la naturaleza y las actividades al aire libre.

Para los amantes de la historia

Para quienes disfrutan de planes relacionados con temas históricos, este municipio santandereano ofrece la oportunidad de adentrarse en antiguas minas de oro, donde se preservan técnicas de extracción artesanal que han pasado de generación en generación.

Vetas tiene una amplia oferta para los viajeros. Foto: Cortesía - Alcaldía Municipal de Vetas en Santander

Su riqueza minera no solo marcó su pasado, sino que sigue despertando el interés de quienes buscan conocer más sobre el legado colonial y económico de la región.

¿Cómo llegar?

El viaje desde Bucaramanga dura alrededor de dos horas a este pueblo lleno de encantos naturales. Se sale por la vía hacia Cúcuta, hasta el parque principal del corregimiento de Berlín, desde donde se toma un camino sin pavimentar hasta el casco urbano de Vetas. Dadas las condiciones del clima, es importante llevar los atuendos adecuados para hacerle frente al frío que registra este municipio.