A propósito de las vacaciones: proyecto Stefanía Villamizar que regula a piscinas y jacuzzis en Colombia enfrenta horas cruciales

El 4 de julio arrancó el viacrucis para la familia. Stefanía despertó, pero no era la misma. No quería levantarse de la cama, le molestaba la luz y llamó a la empleada de servicios para que la acompañara a ducharse, una petición que causó extrañeza en la casa, pues la niña, según su mamá, “era extremadamente pudorosa y no le gustaba que la vieran”. De repente, de pie, dentro del baño, comenzó a convulsionar.