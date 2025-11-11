Así es el paraíso geográfico de Antioquia del que dicen “solo hay dos en el mundo”

En el suroeste antioqueño, a 130 kilómetros de Medellín, se encuentra el municipio de Urrao, también conocido como el “paraíso perdido” de Antioquia. Este destino es considerado un lugar ideal para los amantes del ecoturismo.

Entre las joyas naturales que alberga se encuentra un paraíso geográfico del que dicen “solo hay dos en el mundo”: se trata del Valle del Penderisco, un paisaje que funciona como catalizado.

En este espacio los viajeros buscan desconectarse, respirar aire puro y explorar rutas llenas de encanto que ofrecen experiencias auténticas.

Aunque es uno de esos destinos de Antioquia menos explorados, el Valle del Penderisco, atravesado por el río que lleva su mismo nombre y circundado por colinas pronunciadas y vegetación exuberante, ofrece una vista panorámica de ensueño, especialmente para los amantes de la naturaleza.

Algunos habitantes de Urrao y otros municipios de este departamento dicen que este tipo de valle solo existe dos veces en el mundo, afirmación que le añade un aura de misterio y singularidad geográfica, señala el medio local Teleantioquia.

El Valle del Penderisco en Urrao, Antioquia | Foto: Créditos - Alcaldía Municipal de Urrao en Antioquia

Este valle ofrece una experiencia única en medio de la naturaleza: un entorno sereno donde el silencio se mezcla con el murmullo de aguas cristalinas y paisajes que se transforman con la luz del amanecer y del atardecer.

Aunque muchos no lo saben, seguramente en algún momento han escuchado hablar sobre este destino, ya que el hermoso río que lo atraviesa es catalogado como “la firma de Dios”, una denominación que recibe por la peculiar forma de su cauce, explica el portal de turismo Antioquia es Mágica.

Debido a su ambiente sereno, paisajes hermosos y el aire puro que se puede respirar en este valle, tanto su entorno lleno de vegetación como el río que lo compone, son considerados parte de los mayores atractivos naturales de Urrao.

@roccocastillo172 Un río serpenteante entre el valle del Penderisco en Urrao, Antioquia. Río Penderisco. ♬ sonido original - roccocastillo172

¿Qué hacer en el Valle del Penderisco?

Además de contemplar hermosos amaneceres y atardeceres en un espacio privilegiado por su belleza natural, quienes se animan a visitar este paraíso escondido pueden realizar todo tipo de actividades: desde rafting o tubbing en su río hasta senderismo o trekking por los cerros aledaños al valle.

En sus pirámides los visitantes se pueden deleitar con la maravillosa vista panorámica que ofrece del municipio, también recomendado para los amantes del turismo arqueológico, étnico y cultural.