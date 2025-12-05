Así es la capital de departamento con mayor altitud de Colombia, un destino con rica historia y múltiples atractivos

El departamento de Boyacá, ubicado en el centro de Colombia, es uno de los más reconocidos y un imperdible destino para quienes buscan disfrutar de bellos paisajes y de pueblos encantadores con arquitectura tradicional.

Uno de sus 123 municipios es Tunja, su capital, la cual está ubicada a 2.820 metros sobre el nivel del mar, lo que la convierte en la capital departamental de mayor altitud en el país.

Historia

De acuerdo con el Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr Boyacá), a la llegada de las españoles, en el siglo XVI, los muiscas se encontraban asentados en el territorio en el que actualmente está la ciudad.

Tunja fue fundada el 6 de agosto de 1539 por Gonzalo Suárez Rendón, solo un año después de la fundación hispánica de Bogotá.

Posteriormente, la capital boyacense tuvo un papel significativo en la campaña libertadora y fue llamada la ‘cuna y taller de la libertad’.

“Activamente, la ciudad se sumó al movimiento independentista proclamándose como República de Tunja en 1811 y aprobando su Constitución el 9 de diciembre del mismo año, en donde declaró su independencia absoluta de España. Con la reconquista por parte del ejército español, fueron fusilados los mártires cuyos nombres se encuentran inscritos en el Paredón de Los Mártires. Posteriormente en la etapa definitiva, su valiosa contribución llevó al reconocimiento de Simón Bolívar quien la calificó como ‘cuna y taller de la libertad’”, señala Situr Boyacá.

Tunja es una de las ciudades de clima frío ideales para visitar en Colombia. | Foto: Getty Images

Centro religioso

La ciudad es reconocida como un importante centro religioso por sus múltiples iglesias, capillas, oratorios y conventos.

Entre ellas, se encuentran la catedral basílica Metropolitana, la iglesia y convento de Santa Clara la Real, el convento e iglesia de Santo Domingo y Capilla del Rosario, la iglesia de San Francisco y convento de Santa María Magdalena, la iglesia y convento de San Agustín, la iglesia de Santa Clara La Menor, la iglesia de Santa Bárbara, la ermita de San Lázaro, la ermita de San Laureano, el santuario de la Virgen del Milagro.

Adicionalmente, el centro histórico de la ciudad es un conjunto monumental protegido, declarado patrimonio de la nación en 1959.

Tunja también es destacada una ciudad estudiantil debido a que tiene cerca de 14 centros universitarios y, además, es considerada como una de las más seguras.

En materia cultural, anualmente se celebran importantes festividades y conmemoraciones, entre ellas, el cumpleaños de Tunja, el Destival Internacional de la Cultura, el Aguinaldo Boyacense, entre otros.