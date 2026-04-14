Así es la tierra donde se produce el famoso ‘Bon bon bum’, un dulce destino de lindos paisajes con planicies y colinas

El Valle del Cauca es uno de los destinos especiales para visitar en Colombia. Ir a esta región es sumergirse en un territorio que combina naturaleza, cultura y tradición.

Este departamento ofrece paisajes diversos que van desde extensos cañaduzales hasta montañas y reservas naturales, ideales para el ecoturismo y la aventura. Lugares como Parque Nacional Natural Farallones de Cali permiten disfrutar de actividades como senderismo y avistamiento de aves.

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A esto se suma su riqueza cultural y gastronómica, pues la comida local con platos como el sancocho de gallina o las bebidas tradicionales como el champús reflejan la identidad de la región.

Tiene 42 municipios y uno de ellos es Zarzal, que es reconocido como ‘la tierra que endulza a Colombia’. Información de la Gobernación indica que este destino se caracteriza por sus abundantes cultivos de caña de azúcar y, además, en el corregimiento La Paila tiene una de las fábricas de dulces más importantes de Colombia: Colombina, la cual produce el famoso y reconocido Bon bon bum.

Zarzal es un buen destino para visitar en el Valle del Cauca. Foto: Cortesía: Comfenalco Valle

De acuerdo con la fuente oficial, Zarzal se encuentra a medio camino entre el norte y el centro del Valle, aproximadamente a 140 kilómetros de la capital del departamento. Sus paisajes se caracterizan por ser una combinación armoniosa entre planicies, colinas y cielos azulados sobre tejas de barro.

Este destino se caracteriza por ofrecerles a los viajeros un clima agradable que permite disfrutar de la diversidad de balnearios y centros recreacionales. Es un lugar perfecto para la práctica de deportes de aventura y los turistas encuentran sitios de interés como el Río La Paila, el cual atraviesa gran parte de este territorio, en donde es posible disfrutar con la familia y los amigos.

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Sitios para conocer y disfrutar

Para quienes disfrutan de los planes de naturaleza, en este destino vallecaucano hay una variada oferta de sitios, entre ellos, el Bosque de Caracolíes, Los Chorros, el Parque Recreacional Cumba, el Cerro Caré y el Pan de Azúcar.

Zarzal es considerado 'tierra dulce de Colombia'. Foto: Cortesía: Comfenalco Valle

Información del portal Soy Valle indica que Los Chorros es uno de los lugares más visitados, gracias a que posee amplias zonas para nadar, además de un restaurante en donde la especialidad gastronómica es el pescado.

Uno de los planes para hacer en Zarzal es disfrutar de sus delicias gastronómicas, en las que destacan platos como el sancocho de gallina, el pescado frito y la galleta negra.

En lo que tiene que ver con el tema cultural, este municipio realiza cada año diferentes festividades que tanto los habitantes como las personas que llegan allí pueden disfrutar, dado que cuentan con una programación muy variada que involucra presentaciones, música y otra serie de actividades. Destacan las Dulces Fiestas de La Paila, que normalmente se realizan en el mes de mayo.