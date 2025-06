Azafata revela las bebidas menos recomendadas para pedir durante un vuelo y por qué

No todo lo que se consume de manera frecuente, podría causar el mismo efecto durante un vuelo, especialmente en trayectos largos, según expertos en salud y estudios sobre los efectos de la altitud en el cuerpo humano.

Por esta razón, se habla de algunas bebidas en particular que los pasajeros deberían evitar a toda costa cuando están en el aire. Según comentó Sue Fogwell, azafata de vuelo durante 22 años, en la reconocida revista de viajes Travel + Leisure , una de ellas es el agua del grifo servida en los aviones, incluida la que se utiliza para preparar café y té.

Por otro lado, un estudio de 2019 sobre la calidad del agua que ofrecen las aerolíneas de Estados Unidos publicado por DietDetective.com y el Hunter College NYC Food Policy Center de la City University of New York, reveló que muchas de ellas no garantizan por completo la inocuidad del agua que ofrecen a sus pasajeros.