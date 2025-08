Bogotá tendrá Baby World este fin de semana en el Parque del Chicó. “La información sobre crianza está muy dispersa”

Estefany Sepúlveda: Me parece una evolución positiva. La profesionalización de temas como la lactancia o la nutrición infantil no le quita valor a la experiencia cotidiana de criar, sino que ofrece soporte, validación y herramientas a las familias. Criar no es fácil, y cada bebé, cada historia, es distinta. Acceder a expertos capacitados puede marcar una gran diferencia, especialmente cuando se hace con sensibilidad, sin juzgar, y desde el respeto por las decisiones de cada familia. La idea no es imponer un modelo único, sino ofrecer opciones con base en evidencia, empatía y acompañamiento.