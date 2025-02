Cuatro cosas que no debe hacer en el aeropuerto si quiere evitarse “dolores de cabeza” durante el viaje

Cuando se va en avión , particularmente, es clave ajustarse a recomendaciones y reglas establecidas no solo en las terminales aéreas, sino también en las aerolíneas, pues este es un factor clave para no dañar la experiencia de viaje. Hay algunas cosas que definitivamente no se deben hacer en los aeropuertos. Estas son cuatro de ellas.

Quedarse dormido

Este es uno de los errores más comunes que puede convertirse en un verdadero “dolor de cabeza”. Normalmente, esta no es una situación que genere complicaciones con las autoridades, pero sí puede provocar un mal rato porque se puede perder el vuelo y arriesgarse a no cumplir con compromisos o tal vez no viajar porque no se consigue cupo en otro avión. También es posible que en este momento se exponga a perder algunas de las pertenencias importantes para el viaje.