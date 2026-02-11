De Peleas de Abajo a Diosleguarde: los pueblos con los nombres más curiosos de España

Al igual que en Colombia, en el mapa de España abundan los pueblos que, más allá de cautivar con su patrimonio, paisajes, cultura y gastronomía, llaman la atención de los viajeros por un detalle particular: sus nombres.

En algunos casos, varias de estas denominaciones con las que fueron bautizados estos territorios, despiertan sorpresa, curiosidad y hasta una sonrisa, ya que dan pie a bromas y a interpretaciones con doble sentido.

Como prueba de ello, la plataforma Skyscanner compartió una selección de los diez pueblos de España con los nombres más curiosos que suelen despertar el interés de los viajeros, incluso antes de su visita.

Guarromán

Ubicado en el norte de la provincia de Jaén, en la comunidad autónoma de Andalucía, este municipio español tiene un origen histórico ligado a las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena del siglo XVIII.

Recorrer sus calles supone adentrarse en un capítulo clave de la historia, especialmente para quienes desean comprender el proceso de colonización ilustrada que marcó el interior andaluz.

Parderrubias

Esta pequeña aldea gallega está situada en la provincia de Pontevedra, comunidad de Galicia. Su atractivo radica en el entorno rural que lo rodea, ideal para quienes buscan descansar, lejos de las rutas más concurridas.

Peleas de Abajo

Es una población de la provincia de Zamora, en la comunidad de Castilla y León, que llama la atención no solo por su nombre, sino por su “gemelo”, Peleas de Arriba.

Su curiosa denominación se combina con historia local y un entorno agrícola característico, ideal para una breve parada en una ruta por pueblos castellanos poco conocidos.

Villanueva del Pardillo

Este municipio de la Comunidad de Madrid es una localidad residencial moderna que goza de una excelente conexión con la capital, ideal para quienes buscan contrastes en sus recorridos.

Los Infiernos

Con apenas 30 habitantes, este pequeño pueblo de Murcia destaca por su nombre inquietante y su entorno rodeado de invernaderos.

Diosleguarde

Perteneciente a la provincia de Salamanca, en la comunidad autónoma de Castilla y León, este municipio debe su nombre a una antigua expresión de protección hacia los viajeros que cruzaban zonas boscosas peligrosas.

Ajo

Este pueblo, además de ser conocido por su nombre, se destaca por su cercanía a las mejores playas de Cantabria, siendo un excelente punto de partida para explorar la costa oriental y disfrutar de sus paisajes marinos.

Villalibre de la Jurisdicción

Su nombre evoca rebeldía, aunque su origen está ligado a antiguas rutas históricas. Es un pueblo pequeño, ideal para quienes buscan descubrir rincones poco transitados en España.

Cospeito

En la provincia de Lugo, Galicia, lo curioso no es tanto el nombre del municipio, sino el de su parroquia: oficialmente Santa María de Vilapene, aunque popularmente se la conoce como Villapene.

Guasa

Esta pequeña aldea de Huesca, en Aragón, destaca por su entorno natural y la tranquilidad que reina en la zona.