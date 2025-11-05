Suscribirse

Turismo

Destacan que el tráfico aéreo internacional impulsa los viajes en Colombia; estas son las cifras

Entre enero y septiembre de este año, se movilizaron 18.3 millones de pasajeros en vuelos internacionales.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
5 de noviembre de 2025, 2:47 p. m.
Colombia y México son los mercados con mejores operaciones aéreas.
Entre enero y septiembre de este año, se movilizaron 18.3 millones de pasajeros en vuelos internacionales. | Foto: Mauricio Florez

El tráfico internacional es actualmente el motor principal del crecimiento del transporte aéreo en Colombia, de acuerdo con cifras destacadas por la Asociación Colombiana de Agencias de Viaje y Turismo (Anato).

Entre enero y septiembre de este año, se movilizaron 18.3 millones de pasajeros en vuelos internacionales, un crecimiento del 7,3% frente al mismo periodo de 2024.

“Los viajes internacionales se han consolidado, resaltando la apertura de nuevas rutas y una mayor conectividad. Durante enero y octubre de este año, se registraron más de 1.300 frecuencias semanales directas, es decir, un 11% más que los mismos meses del año pasado”, dijo Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de Anato.

Contexto: Turismo: agencias de viaje reportaron un crecimiento del 17 % en ventas entre julio y septiembre

Entretanto, el tráfico nacional tuvo una disminución del 2,2%, con 23.9 millones de pasajeros movilizados, a lo largo de los primeros nueve meses de 2025.

Turismo Colombia
Entre enero y septiembre de este año, se movilizaron 18.3 millones de pasajeros en vuelos internacionales. | Foto: Adobe Stock

“Esta contracción marca un cambio frente al dinamismo observado al cierre de 2024, cuando los vuelos domésticos habían aumentado un 12%“, señaló Anato.

Y agregó: “En total, entre enero y septiembre del presente año, se transportaron 42.3 millones de pasajeros en trayectos aéreos nacionales, lo cual representa un incremento moderado del 1,7%, respecto a los mismos meses de 2024. No obstante, esta cifra evidencia una desaceleración significativa en comparación con el dinamismo registrado en 2024, cuando el crecimiento acumulado fue del 15%“.

Contexto: Destacan el gran potencial de la Generación Z para el turismo en Colombia; estas son las razones

“Este comportamiento puede estar asociado a factores de costos, además de tener implicaciones relevantes para el turismo interno y las economías regionales que dependen de la conectividad aérea para atraer visitantes”, destacó la dirigente gremial.

Llegada de visitantes al país alcanza cifras históricas: “Récord”

Entre enero y agosto de 2025, Colombia registró la llegada de 3.137.210 de visitantes no residentes, la cifra más alta reportada en la última década para estos meses.

De acuerdo con la Asociación de Colombia de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), estos números reafirman la consolidación del país como uno de los más atractivos y competitivos de la región.

En comparación con el mismo periodo del año anterior, la llegada de visitantes aumentó 5,3%.

“Aunque el porcentaje de crecimiento no es tan elevado, como en los mismos meses de años anteriores, el volumen alcanzado sí representa un récord histórico de visitantes para el país. Y en efecto, este comportamiento, coincide con las estimaciones de ONU Turismo, que prevén una proyección global de crecimiento cercana al 5 % para este año”, agregó Anato.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Presupuesto Bogotá 2026: así se distribuirán los recursos en los diferentes sectores de la ciudad

2. General se paró firme y no cedió a comunidades presionadas por hombres de alias Calarcá en el Meta

3. Juan Manuel Galán entregó detalles de por qué no le dieron la cabeza de lista al Senado a Alejandro Gaviria

4. Gustavo Petro publicó enigmático mensaje pese al retiro de su visa a EE. UU.: “Te volveré a ver”

5. Armando Benedetti sorprende al decir en cuánto podría quedar el salario mínimo para el 2026: “¿Qué más quieren los trabajadores?"

LEER MENOS

Noticias relacionadas

avionesAnato Tráfico aereo

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.