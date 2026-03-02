Turismo

El municipio caldense, muy cerca de Manizales, que sorprende con sus imponentes miradores naturales entre montañas

Estos espacios son ideales para contemplar hermosos atardeceres mientras se disfruta de una deliciosa taza de café. Descubra dos de los más populares.

GoogleSiga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Turismo
2 de marzo de 2026, 6:59 a. m.
Pueblos mágicos de Caldas.
Pueblos mágicos de Caldas. Foto: Crédito - Facebook: Alcaldía Villamaría - Caldas / API

Caldas, en el corazón del Eje Cafetero colombiano, es un destino que enamora con sus verdes paisajes, imponentes montañas y campos adornados con flores y un delicioso aroma del café recién cultivado, que acompaña cada recorrido por sus pueblos tradicionales y fincas cafeteras, donde la cultura, la calidez de su gente y la riqueza natural invitan a vivir experiencias auténticas.

Uno de los municipios de este departamento que actualmente llama la atención de los viajeros por las asombrosas vistas que ofrece es Villamaría, conocido popularmente como la Villa de las Flores por la belleza de sus paisajes, la tradición hortícola y florícola que llena de color cada rincón.

El destino cafetero de Antioquia donde las populares chivas fueron declaradas patrimonio inmaterial del municipio

Ubicado en el centro-sur de Caldas, en el flanco occidental de la Cordillera Central de los Andes, este pueblo es un lugar que enamora gracias a su combinación de naturaleza exuberante, aire puro y miradores naturales únicos que se han convertido en escenarios ideales para contemplar hermosos atardeceres.

Entre esos atractivos, de acuerdo con el medio local La Patria, se destacan sitios como el Restaurante Mirador Colina Al Cielo, ubicado en una montaña de la vereda Tejares, a 10 minutos en carro desde el parque principal del municipio. Desde allí, los visitantes disfrutan de una de las panorámicas más fascinantes del territorio, con vistas privilegiadas hacia Villamaría y gran parte de Manizales, capital de Caldas.

Turismo

El paraíso natural escondido a solo tres horas y media de Bogotá: ‘El Municipio Paisaje de Cundinamarca’

Turismo

Así es el pueblo de Norte de Santander catalogado como la ‘cuna del café’ en Colombia

Turismo

El destino cafetero de Antioquia donde las populares chivas fueron declaradas patrimonio inmaterial del municipio

Turismo

¿Qué hacer en Medellín este fin de semana? Actividades imperdibles para realizar en el corazón de la ciudad

Turismo

El país sudamericano que ha registrado una importante caída en el número de visitantes extranjeros; estas son las razones

Turismo

A una hora de Cali, el destino ideal para descansar y dejarse encantar por los pequeños detalles

Turismo

Turismo en Colombia: estos son los departamentos que tuvieron un importante incremento de visitantes en el último año

Confidenciales

Juan Manuel Londoño pide “responsabilidad” en la transición hacia la prohibición de las corridas de toros

Turismo

El municipio caldense de clima cálido, para disfrutar de balnearios y vivir la cultura cafetera, a 45 minutos de Manizales

Manizales

Estrella Hídrica, en la Cordillera Central del Caldas, fue declarada área protegida; son más de 23 mil hectáreas

En este espacio —abierto al público de miércoles a domingos en la tarde y noche—, la experiencia no se limita al paisaje, ya que, mientras se contemplan las montañas y el encanto natural de estos destinos caldenses, el lugar deleita con un exquisito menú que invita a saborear algunos de los platos más representativos de la región.

De esta manera, la combinación de gastronomía y vista espectacular convierte cada visita en un plan perfecto para compartir en familia, con amigos o en pareja, y crear recuerdos inolvidables.

El paraíso natural escondido a solo tres horas y media de Bogotá: ‘El Municipio Paisaje de Cundinamarca’

Otra vista panorámica imperdible para disfrutar en Villamaría se encuentra en el sector de Altos del Portón, a tan solo ocho minutos en carro desde el parque principal. Allí está El Molino Picnic, un espacio ideal para disfrutar atardeceres inolvidables con vista privilegiada hacia Manizales y barrios como Nuevos Horizontes, La Pradera, La Floresta y Los Tanques, entre otros.

Este rincón —disponible para visitar de lunes a domingo— combina naturaleza, tranquilidad y paisajes urbanos que se iluminan al caer la tarde, convirtiéndose en un plan perfecto para relajarse y capturar algunas de las mejores fotografías de la región.

Más de Turismo

x

El paraíso natural escondido a solo tres horas y media de Bogotá: ‘El Municipio Paisaje de Cundinamarca’

Salazar de las Palmas, Norte de Santander.

Así es el pueblo de Norte de Santander catalogado como la ‘cuna del café’ en Colombia

Andes, Antioquia

El destino cafetero de Antioquia donde las populares chivas fueron declaradas patrimonio inmaterial del municipio

Medellín combina naturaleza, arte, historia y vida nocturna en un solo recorrido por el corazón de la ciudad, ideal para disfrutar cualquier fin de semana.

¿Qué hacer en Medellín este fin de semana? Actividades imperdibles para realizar en el corazón de la ciudad

Manta, la ciudad costera de Ecuador a donde viajó el presidente Petro y que era controlada por los Choneros, estructura de alias Fito.

El país sudamericano que ha registrado una importante caída en el número de visitantes extranjeros; estas son las razones

Yotoco, Valle del cauca

A una hora de Cali, el destino ideal para descansar y dejarse encantar por los pequeños detalles

Playa Cinto, Magdalena, una de las más tranquilas de Colombia

Turismo en Colombia: estos son los departamentos que tuvieron un importante incremento de visitantes en el último año

El guacamayo, Santander

El pueblo santandereano que tiene nombre de animal, un mágico rincón para hacer senderismo y disfrutar de lindos paisajes

Parroquia de Pácora, Caldas

El pueblo de Caldas reconocido por su arquitectura y bellos paisajes, un acogedor destino a tres horas de Manizales

Noticias Destacadas