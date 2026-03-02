El municipio caldense, muy cerca de Manizales, que sorprende con sus imponentes miradores naturales entre montañas

Caldas, en el corazón del Eje Cafetero colombiano, es un destino que enamora con sus verdes paisajes, imponentes montañas y campos adornados con flores y un delicioso aroma del café recién cultivado, que acompaña cada recorrido por sus pueblos tradicionales y fincas cafeteras, donde la cultura, la calidez de su gente y la riqueza natural invitan a vivir experiencias auténticas.

Uno de los municipios de este departamento que actualmente llama la atención de los viajeros por las asombrosas vistas que ofrece es Villamaría, conocido popularmente como la Villa de las Flores por la belleza de sus paisajes, la tradición hortícola y florícola que llena de color cada rincón.

Ubicado en el centro-sur de Caldas, en el flanco occidental de la Cordillera Central de los Andes, este pueblo es un lugar que enamora gracias a su combinación de naturaleza exuberante, aire puro y miradores naturales únicos que se han convertido en escenarios ideales para contemplar hermosos atardeceres.

Entre esos atractivos, de acuerdo con el medio local La Patria, se destacan sitios como el Restaurante Mirador Colina Al Cielo, ubicado en una montaña de la vereda Tejares, a 10 minutos en carro desde el parque principal del municipio. Desde allí, los visitantes disfrutan de una de las panorámicas más fascinantes del territorio, con vistas privilegiadas hacia Villamaría y gran parte de Manizales, capital de Caldas.

En este espacio —abierto al público de miércoles a domingos en la tarde y noche—, la experiencia no se limita al paisaje, ya que, mientras se contemplan las montañas y el encanto natural de estos destinos caldenses, el lugar deleita con un exquisito menú que invita a saborear algunos de los platos más representativos de la región.

De esta manera, la combinación de gastronomía y vista espectacular convierte cada visita en un plan perfecto para compartir en familia, con amigos o en pareja, y crear recuerdos inolvidables.

Otra vista panorámica imperdible para disfrutar en Villamaría se encuentra en el sector de Altos del Portón, a tan solo ocho minutos en carro desde el parque principal. Allí está El Molino Picnic, un espacio ideal para disfrutar atardeceres inolvidables con vista privilegiada hacia Manizales y barrios como Nuevos Horizontes, La Pradera, La Floresta y Los Tanques, entre otros.

Este rincón —disponible para visitar de lunes a domingo— combina naturaleza, tranquilidad y paisajes urbanos que se iluminan al caer la tarde, convirtiéndose en un plan perfecto para relajarse y capturar algunas de las mejores fotografías de la región.