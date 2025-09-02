Suscribirse

Turismo

El municipio colombiano que lleva el mismo nombre de un departamento vecino, un destino ideal para los amantes de aventura

Está ubicado a 54 kilómetros de Manizales.

Redacción Turismo
2 de septiembre de 2025, 5:30 p. m.
Risaralda, municipio de Caldas.
Risaralda, municipio de Caldas. | Foto: Rutas del Paisaje Cultural Cafetero

El departamento de Caldas es un importante destino turístico colombiano gracias a su mezcla de paisajes montañosos, cultura cafetera y municipios encantadores.

Este estos pueblos se encuentra Risaralda, ubicado a 54 kilómetros de Manizales y considerado como uno de los pueblos más jóvenes del departamento.

Esta población tiene la particularidad de compartir nombre con el departamento vecino de Risaralda, también ubicado en el Eje Cafetero.

“Su fundación, en pleno auge cafetero de comienzos del siglo XX, lo convierte en uno de los municipios más jóvenes. Los risaralditas que habitan en el municipio viven esencialmente de la agricultura, que compone más del 60 por ciento de su economía”, señala sobre el municipio el portal Paisaje Cultural Cafetero.

Contexto: Así es el pueblo de Colombia que tiene el nombre más largo, un destino con historia y considerado como la cuna de un ritmo musical

Como gran parte de los municipios de esta zona del país, el café es el cultivo tradicional desde su fundación junto al plátano. Adicionalmente, en los últimos años, se han sumado “una gran cantidad de sembrados de aguacate y cítricos, que suman más del 25 por ciento de la agricultura municipal”. La construcción y los servicios son otras actividades que están en desarrollo.

Risaralda, municipio de Caldas.
Risaralda es uno de los municipios que hacen parte del Paisaje Cultural Cafetero. | Foto: Tomada Paisaje Cultural Cafetero

Atractivos

Llamado la ‘colina del viento’, Risaralda es reconocido por sus casas adornadas de colores.

Contexto: El encantador pueblo del Eje Cafetero que tiene varios pisos térmicos y es conocido como la ‘villa de las flores’

Entre sus principales atractivos turísticos se encuentran posadas y fincas tradicionales. Otros sitios importantes son el jardín botánico y el monumento La Gruta, ubicado en la salida hacia el municipio de Anserma y reconocido por su arquitectura.

En la zona rural del municipio, también se pueden realizar deportes de aventura, los cuales permiten apreciar la riqueza natural de la población.

En materia cultural, las principales festividades son la fiesta del Campesino, que evoca la cultura agrícola y rural de sus habitantes, y la fiesta de la Fraternidad y el Civismo. “Allí, en el encuentro entre la fraternidad y civismo del campesino caldense, se encuentra la personalidad de este municipio”, subraya el sitio Paisaje Cultural Cafetero.

Paisaje cultural cafetero

Risaralda hace parte del Paisaje Cultural Cafetero de Colombia (PCC), una región única del país que fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 2011, por su excepcional integración entre la cultura cafetera tradicional, el entorno natural de montaña y la forma en que las comunidades han adaptado su vida al cultivo del café.

El Paisaje Cultural Cafetero incluye territorios de Caldas, Quindío, Risaralda y parte del norte del Valle del Cauca. Abarca más de 47 municipios y 411 veredas, en altitudes entre los 950 y 2.150 metros sobre el nivel del mar.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Caso Valeria Afanador: piden a la Fiscalía tomar primeras medidas judiciales contra las directivas del colegio, ¿cuáles son?

2. Él es el hombre que flechó el corazón de Margarita Ortega; es periodista y han trabajado juntos

3. Milagro tecnológico: niña de 10 años vuelve a la vida dos veces gracias a los avances de la Nasa

4. Defensa de Álvaro Uribe Vélez le pidió a la Corte Suprema que mantenga el fallo que ordenó la libertad del expresidente

5. Luis Díaz es noticia con Bayern Múnich: está en la cima de lista tras llegar a la Bundesliga

LEER MENOS

Noticias relacionadas

CaldasTurismo en Colombia

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.