El municipio risaraldense considerado un paraíso entre montañas para los amantes de las aves; está a pocos kilómetros de Pereira

A solo 67 kilómetros de Pereira, la capital del departamento de Risaralda, se esconde un bello pueblo considerado un paraíso entre montañas para los amantes de las aves.

Este lugar es el municipio de La Celia, un destino rodeado por majestuosas montañas que lo convierten en un verdadero tesoro escondido entre el verdor de los cafetales y la exuberante vegetación del parque regional Verdum.

Su belleza se ve reflejada en su rica biodiversidad, siendo el hogar de una gran variedad de especies de aves que fascinan a los observadores de la naturaleza. Para quienes desean explorar esta riqueza natural con más detalle, existe una guía de aviturismo disponible en la página de la Alcaldía Municipal, diseñada para facilitar el avistamiento de aves e identificar cada especie.

“La Guía de Aves de La Celia es un recurso invaluable para descubrir, valorar y proteger nuestra increíble avifauna”, señala la entidad sobre este proyecto que se desarrolló gracias al apoyo de PROCEDA – Proyectos de Educación Ambiental con la CARDER, la asociación Patitas de Amor, la Alcaldía Municipal y el talento del fotógrafo Édison Bañol.

Con esta actividad al aire libre, se extiende una cálida invitación a visitantes y viajeros para que se acerquen a explorar los impresionantes paisajes del municipio, sumergiéndose en una experiencia de turismo ecológico inigualable, que no solo busca resaltar la belleza natural del territorio, sino motivar a ser parte activa de la conservación de las especies y los ecosistemas que hacen único a este destino.

Otros sitios de interés para visitar en La Celia

Además de caminar por sus senderos para descubrir las aves que adornan sus paisajes entre montañas, La Ceiba tiene otros sitios de interés que dan cuenta de su historia, cultura y tradiciones, como la Iglesia Nuestra Señora del Carmen, la más alta de Risaralda.

Este emblemático templo, que cuenta con una altura aproximada de 39,5 metros, fue erigido en la década de 1950. A pesar del paso del tiempo, conserva un diseño arquitectónico Art Deco que, para la época de su construcción, era considerado muy moderno.

Para los amantes de las buenas vistas, se recomienda visitar el Mirador San Antonio, localizado en la vereda La Capilla. Desde este sitio de interés es posible contemplar hermosas panorámicas del municipio o simplemente pasar un rato agradable en un espacio distinto.

En caso de visitar este mirador en horas de la tarde o noche, para vivir una mejor experiencia se aconseja llevar un buen abrigo.