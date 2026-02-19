Caldas es uno de los destinos por descubrir en el corazón del Eje Cafetero colombiano, el cual tiene una amplia oferta de naturaleza y cultura, así como paisajes imperdibles para los viajeros.

Esta región forma parte del Paisaje Cultural Cafetero, reconocido por sus montañas cubiertas de cafetales y pueblos con una arquitectura colorida que los hace auténticos y llama a conocerlos.

Con cerca de 3.000 metros, así es el municipio más alto de Caldas, un paraíso para el ecoturismo y la aventura

Es un destino perfecto para los amantes del ecoturismo y la aventura, en donde es posible disfrutar de lindos paisajes, termales naturales y senderos de alta montaña. A esto se suma su gastronomía típica, sus festivales y la hospitalidad de su gente, atractivos que permiten que los viajeros vivan una experiencia auténtica.

Uno de los municipios para visitar en este departamento es Samaná, ubicado al oriente del departamento. Información de la Alcaldía indica que esta es una “tierra de gente humilde y emprendedora, donde las montañas besan el firmamento”.

Este destino caldense es imperdible en un viaje por el Eje Cafetero. Foto: Alcaldía Municipal Samaná/API.

Este destino es considerado un paraíso que exhibe termales, ríos y cascadas, un escenario donde lo más dulce del campo se convierte en panela y los viajeros pueden disfrutar de un espacio tranquilo que vale la pena conocer.

Destino de interés

De acuerdo con información de la Gobernación de Caldas, este municipio tiene una altura de 1.460 metros sobre el nivel del mar y es uno de los más extensos. Allí se encuentra el Parque Nacional Natural Reserva Selva de Florencia, un área que representa el ecosistema con mayor biodiversidad en el departamento, especialmente por la gran variedad de serpientes. Una de sus características es que está enmarcada por los ríos La Miel y Samaná.

El acogedor pueblo de Caldas reconocido por sus cerros y hermosos paisajes, ideal para los amantes de la aventura

Cuenta con varios sitios de interés que vale la pena conocer. En la lista se encuentra la Laguna de San Diego, sitios donde se pueden llevar a cabo actividades relacionadas con el turismo de naturaleza. Allí los servicios son atendidos por grupos comunitarios.

Samaná está a unas seis horas de Bogotá. Foto: Gobernación de Caldas/API.

En cuanto a su gastronomía, Samaná es un buen lugar para disfrutar de heladerías artesanales, restaurantes locales y conocer la cultura cafetera de la región, pues en este destino es posible conocer sobre el proceso de este grano, uno de los soportes económicos de sus habitantes.

¿Cómo llegar a este destino?

Para llegar hasta este paraíso, la mejor vía es desde Manizales, capital del departamento. El trayecto es de 172 kilómetros, por la ruta que pasa por Mariquita, Tolima, y tarda cerca de cinco horas. Desde Bogotá, el recorrido es de 224 kilómetros, pasando por la vía Villeta, Guaduas, Honda, Victoria y, finalmente, Samaná, el tiempo estimado es de aproximadamente seis horas.