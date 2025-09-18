Suscribirse

Turismo

El pueblo quindiano que tiene nombre de departamento y es reconocido por ser un punto de referencia para el turismo científico

Está ubicado a 27 kilómetros de Armenia.

Redacción Turismo
18 de septiembre de 2025, 6:33 p. m.
Córdoba, Quindío
Córdoba es un municipio rodeado de guaduales. Foto: Rutas del Paisaje Cultural cafetero. | Foto: Tomada de Rutas del Paisaje Cultural cafetero.

A pesar de ser uno de los departamentos con menor extensión, el Quindío se encuentra entre los principales destinos turísticos del país gracias a riqueza natural, bellos paisajes y cultura cafetera.

Uno de sus 12 municipios es Córdoba, ubicado a tan solo 27 kilómetros de Armenia, y considerado uno de los destinos menos explorados de esta región del país.

Su nombre hace homenaje el general José María Córdova, prócer de la independencia.

Contexto: Más allá de las palmas de cera: así se vive la experiencia de recorrer el Valle de Cocora sin prisa en el Quindío

El portal Rutas del Paisaje Cafetero señala que esa población es la puerta de entrada a la región sur del departamento que incluye a Pijao, Buenavista y Génova. “Poblaciones que comparten rasgos paisajísticos y de belleza natural sobresalientes”, agrega.

“Susurro de guaduales”

Esta publicación afirma que Córdoba fue fundado en 1912 y sus primeros habitantes fueron campesinos que huyeron de Antioquia, durante la Guerra de los Mil Días, a principios de siglo, los cuales inicialmente se desplazaron a Risaralda y luego hacia la región de Río Verde, donde está ubicado el municipio.

Conocido como el “susurro de los guaduales”, Córdoba es sede del Centro Nacional para el Estudio del Bambú Guadua, destacado como un “punto de referencia para el turismo científico” en el Eje Cafetero.

“La importancia de este centro de investigaciones le da un lugar privilegiado en el mundo entre las instituciones que se dedican al estudio de la propagación, cultivo, aprovechamiento, preservación y usos esta planta”, destaca Rutas del Paisaje Cafetero.

Esta planta ha tenido un rol importante en el desarrollo de la región ya que “su versatilidad como material de construcción fue fundamental para el impulso de la colonización del Quindío”.

La Gobernación del Quindío señala que por sus copiosos guaduales en el municipio se fabrican variadas artesanías hechas a base de esta planta. “Instrumentos, utensilios de cocina, adornos y muebles. Córdoba es pionero en la elaboración de estas artesanías, agrega.

Córdoba, Quindío
Córdoba, en el Quindío, es un municipio que se desarrolla en medio de cultivos de guadua. Foto tomada: Rutas del Paisaje Cultural cafetero. | Foto: Foto tomada: Rutas del Paisaje Cultural cafetero.
Contexto: Estos 5 destinos del Quindío son considerados como los más acogedores en 2025. ¿Cuáles son sus atractivos?

Sitios de interés

Entre sus atractivos turísticos están las cascadas de Río Verde. Están situadas 22 km de Córdoba en la vereda del mismo nombre, en el sitio denominado La Persia. Son tres caídas de agua a diferentes metros de altura llamadas La Mellizas, La Linda y Las Brisas.

Otro sitio de interés es la Casa de la Cultura Horacio Gómez Aristizábal, la cual está ubicada en la carrera 10 calle 11 esquina y cuenta con una arquitectura de guadua y cemento, tanto por fuera como en su interior.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Miss Universe Bogotá confesó que estuvo al borde de la muerte tras delicado procedimiento quirúrgico: “Casi muero”

2. Marchas en Bogotá del 19 al 20 de septiembre de 2025: consulte cómo estará la movilidad en las principales vías de la ciudad

3. Venezolanos explotaban a niños indígenas para pedir limosnas en parques y esquinas de la ciudad de Medellín

4. ¿Quién era Celeste Rivas?, la adolescente que desapareció hace un año y fue encontrada muerta en el Tesla del cantante D4vd

5. Gobierno Petro no ha girado recursos para alimentar, alojar y garantizar la seguridad de exguerrilleros y exmilitares condenados

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Turismo en ColombiaValle del Cauca

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.