El pueblo santandereano, escondido entre montañas, donde cada rincón guarda una historia fascinante

El departamento de Santander es un territorio que se distingue por su relieve montañoso y su sistema hídrico, donde gran parte de sus ríos y quebradas desembocan en el río Magdalena.

Entre los afluentes más representativos se encuentran los ríos Ermitaño, Carare, Opón, Suárez y Chicamocha, que atraviesan diferentes zonas del departamento y contribuyen a la riqueza natural de la región.

Entre coplas y versos: así nació el nombre de este colorido pueblo del oriente antioqueño, un paraíso único de aguas cristalinas

Algunos de los escenarios naturales y turísticos de gran atractivo que alberga se encuentran en municipios como Chima, situado a 155 kilómetros de Bucaramanga.

Con una temperatura media de 22 grados centígrados, este encantador pueblo santandereano se consolida como un paraíso imperdible para los amantes de la naturaleza. Sus paisajes, rodeados de exuberante vegetación, esconden rincones y tesoros naturales que cautivan a quienes se animan a explorarlos.

Uno de sus atractivos más populares se llama La Boca del Barro, un rincón natural ubicado a unos 45 minutos a pie desde el casco urbano. Este lugar, situado a orillas del río Suárez, también puede alcanzarse en aproximadamente 15 minutos en vehículo, con acceso hasta la zona de campamento.

Allí se encuentra una acogedora caseta conocida como El Caney, un espacio ideal para hospedarse y disfrutar de la tranquilidad del entorno natural.

Otro atractivo que enamora a todo el que lo visita es el Pozo El Taray, ubicado en la pintoresca vereda Montegrande, a solo 40 minutos a pie del casco urbano.

Este majestuoso pozo natural, cuya profundidad aún no ha sido determinada con exactitud, se ha convertido en un destino ideal para quienes buscan una escapada llena de aventura y contacto con la naturaleza. Rodeado de un paisaje de belleza intacta, El Taray ofrece un ambiente perfecto para disfrutar en compañía de amigos o familiares.

Sus aguas invitan a sumergirse, relajarse y vivir momentos de tranquilidad en un entorno sereno, por lo que su visita se convierte en más que una simple excursión: una experiencia que permite desconectarse de la rutina, conectarse con la naturaleza y crear recuerdos inolvidables.

Pozo El Taray en Chima, Santander Foto: Créditos: Alcaldía Municipal de Chima en Santander / API

A la lista de sitios de interés para visitar durante un recorrido por Chima, se suma la piscina municipal, un encantador paraíso situado en la vereda Montegrande. Este acogedor lugar cuenta con dos piscinas de agua natural, una destinada para adultos y otra para niños, además de baños y duchas que brindan mayor comodidad a los visitantes.

Adicionalmente, ofrece diferentes opciones de entretenimiento, como juegos de bolirana, tejo y minitejo, ideales para compartir momentos agradables en familia, con amigos o, incluso, en pareja.

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Para complementar la experiencia, se dispone de un espacio de comidas, donde los visitantes pueden probar refrescantes bebidas y deliciosos platos, o aprovechar los fogones disponibles para organizar tradicionales paseos de olla con familiares y amigos.

Gracias a estas características, se podría decir que es un espacio perfecto para relajarse, disfrutar del paisaje y vivir una experiencia auténtica en medio de la naturaleza.