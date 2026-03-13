Entre coplas y versos: así nació el nombre de este colorido pueblo del oriente antioqueño, un paraíso único de aguas cristalinas

El oriente antioqueño es la segunda subregión más poblada del departamento de Antioquia, después del Valle de Aburrá. Se distingue por su diversidad de climas y una atractiva oferta paisajística, sin dejar a un lado su destacada riqueza hídrica.

Esa abundancia de agua que goza este territorio, se ve reflejada en municipios como Argelia, donde ríos, quebradas y nacimientos de agua forman parte esencial del paisaje y de la vida cotidiana de sus habitantes.

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Un dato curioso de este encantador pueblo del oriente antioqueño es que su nombre surgió entre coplas y versos del escritor colombiano Tomás Carrasquilla, reconocido por ser pionero en retratar la identidad antioqueña.

Él fue quien lo bautizó como Argelia de María, una denominación que, con el paso del tiempo se simplificó, pero mantiene su esencia hasta hoy.

Lo que hace de Argelia un paraíso de aguas cristalinas

Al ser un territorio de gran riqueza hídrica en el oriente antioqueño, las corrientes de agua que atraviesan sus paisajes dan forma a refrescantes piscinas y balnearios naturales, como los que se encuentran en las quebradas Villeta y San Julián, espacios de gran belleza que invitan a disfrutar de un baño rodeado de montañas y vegetación.

A esto se suman sus múltiples cascadas, entre ellas la de Chorrohondo, con una caída de 20 metros, ubicada en la vía Sonsón Argelia, a solo 4 kilómetros del área urbana. Al interior de la montaña donde se encuentra esta joya natural, se despliegan otras cinco cascadas creando un escenario mágico.

Joyas naturales de Argelia, Antioquia Foto: Créditos: Alcaldía de Argelia, Antioquia / API

También está la Cascada el Bosque, localizada a unos 30 minutos de Argelia; y la Cascada La Narváez, a unos 8 kilómetros del municipio. Esta última presenta una caída de unos 14 metros y forma parte esencial de la belleza paisajista de la región.

El pueblo boyacense donde sus habitantes decoran sus viviendas con utensilios de cocina, una tradición cultural que sorprende

La Cascada de San Andrés, con sus imponentes 65 metros de altura y ubicada en la vereda que lleva su mismo nombre, es otro de los tesoros naturales que convierten a Argelia en un destino privilegiado. Sus aguas cristalinas y el entorno que la rodea crean un paisaje cautivador, capaz de enamorar a primera vista a quienes se aventuran a descubrir cada uno de sus rincones.

En este pueblo también se encuentra el popular Charco y río La Paloma, un lugar que cautiva por su belleza y profundidad, rodeado de diversidad en fauna y flora que lo adornan de manera maravillosa a 9 kilómetros de la cabecera municipal.