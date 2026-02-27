Santander se ha consolidado como un destino especial para quienes buscan aventura, historia y paisajes imponentes en un solo destino. En su territorio se encuentra el majestuoso Cañón del Chicamocha, perfecto para practicar parapente, senderismo o simplemente disfrutar de vistas panorámicas inolvidables.

Es una región de gran riqueza cultural y colonial. Pueblos como Barichara, considerado uno de los más lindos de Colombia, conservan calles empedradas y arquitectura colonial que transportan al pasado. Además, destaca por su gastronomía, sus parques naturales y la calidez de su gente.

Así es el pueblo de los bellos atardeceres en Santander, un destino que enamora con su riqueza natural e histórica

Este departamento alberga 87 municipios y en cada uno los viajeros encuentran diversidad de atractivos. Una de esas opciones se caracteriza por tener nombre de animal, específicamente de ave. Se trata de El Guacamayo, un destino que mezcla naturaleza, cultura y tradición y donde los turistas tienen diversidad de planes para hacer.

El Guacamayo es un destino que vale la pena visitar en Santander. Foto: Alcaldía de El Guacamayo-Santander/API.

Información de la Alcaldía indica que los sitios de interés de este municipio son principalmente lugares naturales debido a que está ubicado sobre una de las bifurcaciones de la Cordillera Oriental, por lo que es un buen lugar para realizar actividades al aire libre como senderismo y avistamiento de especies.

A tres horas de Bucaramanga: los encantos del pueblo de Santander que ostenta la mayor altitud de Colombia

Dentro de su oferta natural se encuentra el Cerro de Churrichurri, ubicado dentro del Parque Nacional Natural Los Yaguríes. Este es un buen punto para observar diferentes pueblos de Santander y algunos de Boyacá. Por sus características se aprecian especies de flora como el frailejón.

También está el Cerro de La Milagrosa, que no solo es un centro de oración y meditación, sino un mirador que permite admirar las majestuosas montañas, el río Suárez y otros municipios del departamento.

Cueva del Cedro Dos en El Guacamayo, Santander. Foto: Alcaldía Municipal de El Guacamayo/API.

A estos se suma la cueva del Cedro Dos, ubicada en la vereda La Laguna. De acuerdo con la Alcaldía, adentrarse en esta caverna es toda una aventura, no solo por la belleza que guarda en su interior, sino porque tiene espacios amplios de exploración para los visitantes.

En el pueblo

En el casco urbano está la sede recreacional Las Nieves, en donde los viajeros tienen la posibilidad de disfrutar de diferentes juegos como tejo, mini tejo y el bolo criollo. Allí, además, están ubicados los dos polideportivos con los que cuenta el municipio.

En el centro del pueblo se aprecia el parque San Juan Bosco, que es ideal para pasar momentos de tranquilidad. Tiene un kiosko y una plazoleta donde las familias comparten sus tiempos libres pasando momentos tranquilos.