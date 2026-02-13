El Eje Cafetero es una de las regiones más apetecidas por los viajeros y una de las zonas del país que permite la realización de diversas actividades al aire libre en medio de un ambiente tranquilo, rodeado de lindos paisajes.

Son muchos los planes para hacer en esta zona del territorio nacional, pero hay una experiencia que vale la pena vivir, especialmente si a los viajeros les gusta la aventura y disfrutan de la paz que da la naturaleza.

Se trata del balsaje por el río La Vieja, una actividad que es muy propia del departamento del Quindío y en la que los turistas tienen la posibilidad de vivir una experiencia cercana con la naturaleza a través de un recorrido por este afluente, en el que pueden admirar los imponentes bosques y las numerosas especies de flora y fauna.

Este recorrido se realiza a bordo de balsas construidas con guadua, en las que los visitantes recorren tranquilamente el río mientras aprecian aves y paisajes cafeteros.

Esta es una de las actividades imperdibles en el Quindío. Foto: Gobernación del Quindío/API.

Esta actividad combina aventura suave, contacto con la biodiversidad y una conexión profunda con la cultura local, ya que rescata una tradición campesina de transporte fluvial en la región. El recorrido suele incluir gastronomía típica, música y relatos locales, lo que convierte el paseo en una vivencia auténtica.

Es un plan ideal para familias, parejas o grupos de amigos; un recorrido suele durar entre cuatro y cinco horas. Es perfecto para desconectarse del ritmo urbano y disfrutar del encanto natural de esta zona del país.

Otros planes para hacer en el Quindío

En este departamento hay varios sitios de interés que vale la pena visitar. Uno de ellos es el Parque de Los Arrieros en Quimbaya, esencia del arrieraje, una parte fundamental del patrimonio cultural cafetero.

Este lugar no solo ofrece entretenimiento, sino que también educa a sus visitantes sobre la historia y las costumbres de los arrieros, esos personajes históricos que con mulas y caballos facilitaron el transporte de café y otros bienes a través de los difíciles terrenos de Colombia. Es un buen espacio para disfrutar de un día lleno de aprendizaje, risas y mucho café.

Panaca es uno de los parques temáticos más importantes del Eje Cafetero. Foto: Cortesía Panaca

Una opción más es el Parque Panaca, que brinda la posibilidad de tener una conexión directa con la naturaleza y el reino animal, convirtiéndose también en una experiencia educativa y entretenida. Este parque temático les permite a los viajeros tener una inmersión en la vida agrícola, con una variedad de estaciones temáticas y la posibilidad de interactuar con cientos de animales de diferentes especies.

A estas alternativas se suma el Parque del Café, que es una clara representación de la cultura cafetera, ubicado en el corazón del Eje Cafetero, en el municipio de Montenegro. Este es un espacio que combina entretenimiento, cultura y educación en un entorno natural, ofreciendo a los visitantes una visión completa de la historia y la importancia de este cultivo en el país.