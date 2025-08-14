Este es el pueblo de casas de colores y arquitectura colonial que los turistas recomiendan visitar en Colombia

Colombia es un país que cuenta con una amplia gama de diversidad de paisajes y culturas muy sorprendentes. A Cartagena y a las playas de la costa Caribe hay que sumarle un rincón mágico que por su magnífica belleza. Se trata de Guatapé, un pueblo colonial situado en el noroeste de Colombia, uno de los lugares más turísticos de Antioquia. Entre sus principales atractivos están sus casas de colores, la Piedra del Peñol y las actividades náuticas que se pueden practicar en el embalse.

El encanto de este lugar es innegable, por esa razón es que se ha convertido en uno de los lugares más recomendados por los viajeros de todo el mundo. Solo basta con pasear por las calles empedradas y admirar la arquitectura de sus casas adornadas con colores para enamorarse perdidamente de este lugar.

Para subir a la cima de la Piedra del Peñol hay que superar más de 700 escalones. | Foto: Getty Images

En el recorrido por las calles de este hermoso pueblo destacan construcciones de doble altura con balcones de madera. Para cualquier visitante, es imposible no terminar hechizado ante los zócalos, dibujos y pinturas en relieve que adornan las casas y que resaltan historias que tienen que ver con las costumbres y oficios de los habitantes.

Uno de los mejores lugares que un turista puede visitar en su viaje a Guatapé es la iglesia de Nuestra Señora del Carmen, construida en estilo grecorromano, el exterior está adornado con zócalos en los que están representados los cuatro evangelistas. En su interior, hay un retablo de madera tallada y piezas de estilo bizantino.

Este recorrido también lo conducirá hasta el centro neurálgico de Guatapé, la Plazoleta del Zócalo. Con coloridos escalones, este es un lugar ideal para degustar la gastronomía local.

Otro de los grandes atractivos turísticos de esta región es la Piedra del Peñol, subir los casi setecientos escalones lo llevarán a la cima de esta montaña. Una vez que se encuentre en lo más alto de esta roca, podrá disfrutar de una impresionante vista tanto del embalse como de las distintas islas.

El Guatapé sus casas exponen diversidad de colores y zócalos tallados de diferentes formas. | Foto: Getty Images