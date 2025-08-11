Suscribirse

Turismo

Este pueblo es considerado como uno de los más hermosos de Boyacá: se destaca por su encanto colonial y rica historia

Este pueblo ofrece una amplia variedad de actividades para los turistas, desde recorridos a pie hasta excursiones en la naturaleza.

Redacción Turismo
12 de agosto de 2025, 1:24 a. m.
Monguí, Boyacá.
Monguí es uno de los destinos para no perderse en Boyacá. | Foto: Gamma-Rapho via Getty Images

De acuerdo a la información recolectada por Colombia Travel, el municipio de Monguí, ubicado en el departamento de Boyacá, es considerado como uno de los pueblos más hermosos de esta región: “Con su arquitectura colonial bien conservada y su historia rica, Monguí se ha convertido en un destino popular para el turismo en Boyacá. Sus encantadoras calles empedradas invitan a los visitantes a explorar cada rincón de este hermoso lugar”.

Historia de Monguí: un legado colonial

Monguí, Boyacá
Este pueblo ofrece una amplia variedad de actividades. | Foto: Anadolu via Getty Images

Este portal especializado en turismo nacional explicó que la historia de este bello pueblo se remonta al siglo XVI, cuando fue fundado por conquistadores españoles. El legado colonial de Monguí se refleja en sus edificaciones y en su desarrollo como un importante centro comercial y cultural de esta zona. “Visitar Monguí es como hacer un viaje al pasado, donde la tradición y la modernidad coexisten en perfecta armonía”, señala Colombia Travel.

La arquitectura colonial de Monguí

Contexto: El municipio de Antioquia que se prepara para su Fiesta del Maíz, un evento para compartir en familia a 3 horas de Medellín

Una de las principales atracciones de este pueblo es su arquitectura colonial, que destaca por sus casas de teja, balcones de madera y plazas encantadoras: “Pasear por sus calles es una experiencia inolvidable, donde cada esquina cuenta una historia. El Puente de Calicanto, una joya arquitectónica que conecta diferentes partes del pueblo, es un punto de interés que no debes perderte”.

El Puente de Calicanto

Aparte del Puente de Calicanto, los turistas podrán explorar la iglesia de San Juan Bautista, un ejemplo de la arquitectura colonial. Otro sitio atractivo para los visitantes es la plaza principal, donde se celebran diversas festividades a lo largo del año.

Lo más leído

1. Video | Así fue el emotivo momento del ingreso del féretro de Miguel Uribe Turbay al Capitolio Nacional
2. Procuraduría pidió tumbar la condena contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez
3. Diosdado Cabello agradeció a Petro por respaldo a Maduro y amenazó a EE. UU.: “Estamos listos para defendernos”
En todos los departamentos de Colombia hay destinos que esperan ser explorados por los turistas.
En todos los departamentos de Colombia hay destinos emergentes que esperan ser explorados por los turistas. | Foto: Adobe Stock.

El mercado de artesanías

Este pueblo también es conocido por sus artesanías, que reflejan la cultura y la tradición de la región. Acá los turistas pueden encontrar productos hermosos, desde tejidos hasta cerámica.

Planes turísticos en Monguí

“Los amantes del senderismo encontrarán rutas que los llevarán a descubrir paisajes impresionantes y la biodiversidad de Boyacá”, asegura Colombia Travel.

Para este portal, Monguí es un destino imperdible para quienes desean explorar el encanto de Boyacá.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Resultados de la Lotería de Cundinamarca del lunes, 11 de agosto de 2025

2. Club León de James Rodríguez no levanta cabeza y sufre: Sergio Ramos metió tremendo triunfo

3. Estados Unidos prepara reducción de aranceles a los autos de uno de los gigantes más poderosos del mercado mundial

4. Barcelona cerraría el mercado por lo alto: busca quitarle una joya al Atlético de Madrid

5. Mariana Zapata reveló las razones por la que terminó su relación: “Yo no soy quién para convertirme en un obstáculo”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

MonguíBoyacáTurismo Colombia

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.