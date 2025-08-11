De acuerdo a la información recolectada por Colombia Travel, el municipio de Monguí, ubicado en el departamento de Boyacá, es considerado como uno de los pueblos más hermosos de esta región: “Con su arquitectura colonial bien conservada y su historia rica, Monguí se ha convertido en un destino popular para el turismo en Boyacá. Sus encantadoras calles empedradas invitan a los visitantes a explorar cada rincón de este hermoso lugar”.

Historia de Monguí: un legado colonial

Este pueblo ofrece una amplia variedad de actividades. | Foto: Anadolu via Getty Images

Este portal especializado en turismo nacional explicó que la historia de este bello pueblo se remonta al siglo XVI, cuando fue fundado por conquistadores españoles. El legado colonial de Monguí se refleja en sus edificaciones y en su desarrollo como un importante centro comercial y cultural de esta zona. “Visitar Monguí es como hacer un viaje al pasado, donde la tradición y la modernidad coexisten en perfecta armonía”, señala Colombia Travel.

La arquitectura colonial de Monguí

Una de las principales atracciones de este pueblo es su arquitectura colonial, que destaca por sus casas de teja, balcones de madera y plazas encantadoras: “Pasear por sus calles es una experiencia inolvidable, donde cada esquina cuenta una historia. El Puente de Calicanto, una joya arquitectónica que conecta diferentes partes del pueblo, es un punto de interés que no debes perderte”.

El Puente de Calicanto

Aparte del Puente de Calicanto, los turistas podrán explorar la iglesia de San Juan Bautista, un ejemplo de la arquitectura colonial. Otro sitio atractivo para los visitantes es la plaza principal, donde se celebran diversas festividades a lo largo del año.

En todos los departamentos de Colombia hay destinos emergentes que esperan ser explorados por los turistas. | Foto: Adobe Stock.

El mercado de artesanías

Este pueblo también es conocido por sus artesanías, que reflejan la cultura y la tradición de la región. Acá los turistas pueden encontrar productos hermosos, desde tejidos hasta cerámica.

Planes turísticos en Monguí

“Los amantes del senderismo encontrarán rutas que los llevarán a descubrir paisajes impresionantes y la biodiversidad de Boyacá”, asegura Colombia Travel.