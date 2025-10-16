Estos son los cinco destinos internacionales preferidos por los colombianos que viajaron al exterior en lo corrido de 2025

El flujo de colombianos que salen del país continúa mostrando crecimientos aunque a un ritmo moderado, según informó la Asociación Colombiana de Agencias de Viaje y Turismo (Anato).

Entre enero y septiembre de 2025, se alcanzó un incremento del 2,2%, logrando una cifra de 4.195.499 de viajeros.

“Entendiendo que este crecimiento manifiesta una evolución y recuperación en la salida de los colombianos al exterior, refleja también que se han venido creando nuevas dinámicas en las necesidades de los turistas y en los destinos que eligen”, señaló Anato.

Durante el mismo periodo de 2024, el incremento había sido del 9,2%, reflejando una recuperación acelerada posterior a la pandemia. “Consideramos que algunas de las razones por las que el ritmo de crecimiento ha comenzado a desacelerarse, posiblemente debido a aspectos como los cambios en las políticas migratorias, pero aun así, vemos que el turismo emisivo continúa dinamizándose”, explicó Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de Anato.

Entre enero y septiembre se registró un crecimiento del 2,2 % de viajeros frente al mismo periodo del año pasado. | Foto: Getty Images

Los principales destinos

Entre enero y septiembre, Estados Unidos continuó siendo el principal destino, con 1.259.246 colombianos y una participación del 29% del total de países hacia los que viajan. Pese a ello,registró una baja del 2,6%, al compararse con los mismos meses del año pasado.

A este país le siguen España, con 604.804 viajeros; Panamá, con 444.516; México, con 325.226; República Dominicana, 268.024; y Ecuador, con 159.134.

Sin embargo, durante ese periodo, los destinos que tuvieron los más altos crecimientos fueron: Brasil, con 49%; El Salvador, con 43%; Francia, con 41%; Turquía, con 31%; Cuba, con 26% y Perú, con un 24% de incremento, en comparación con los primeros nueve meses de 2024.

“Es importante tener en cuenta que la diversificación de los destinos, y el fortalecimiento de las rutas aéreas han generado a los colombianos mayores posibilidades y alternativas de viaje. Es aquí donde escenarios como la Vitrina Turística de Anato se fortalecen como espacios de comercialización fundamentales para ampliar la oferta de paquetes turísticos de las agencias de viajes”, señaló la dirigente gremial.

Destacan crecimiento de Colombia en el tráfico aéreo; el país se posiciona como tercer mercado regional

Colombia se consolidó como el tercer mercado aéreo más importante de Latinoamérica, con más de 5 millones de pasajeros, solo detrás de Brasil (12,1 millones) y México (9,5 millones), de acuerdo con cifras destacadas por la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo (Anato).

De acuerdo con la organización, en agosto, el ranking latinoamericano por ciudades lo encabezó São Paulo, con 2,4 millones de pasajeros; seguido de Bogotá, con 2,3 millones; Ciudad de México, con 2,3 millones; Lima, con 1,5 millones; y finalmente Cancún, con 1,3 millones.