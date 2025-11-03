Suscribirse

Turismo

Parque Tayrona reabre sus puertas al público tras permanecer dos semanas cerrado por descanso ecológico

El Parque Nacional Natural Tayrona vuelve a recibir visitantes a partir de este 3 de noviembre.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

3 de noviembre de 2025, 8:28 p. m.
Cabo San Juan del Guía
Cabo San Juan del Guía es uno de los lugares más visitados en el Parque Tayrona. | Foto: Getty Images

Tras permanecer cerrado del 19 de octubre al 2 de noviembre, el Parque Nacional Natural Tayrona reabrió sus puertas este lunes festivo 3 de noviembre, luego de culminar una nueva jornada de conservación contemplada dentro de la estrategia Respira Tayrona.

Esta iniciativa tiene como propósito permitir el descanso y la regeneración natural de los ecosistemas que conforman esta área protegida del Caribe colombiano.

Contexto: ¿Quiénes pueden entrar gratis al Parque Tayrona? Estas son las personas a las que les aplicaría este beneficio

El cierre coincidió con la temporada de lluvias, lo que favoreció la recarga hídrica de las quebradas y el reverdecimiento de los bosques, fortaleciendo así los procesos naturales de recuperación ambiental.

Durante este periodo, las actividades se enfocaron tanto en el bienestar de los ecosistemas como en la integración social y cultural con las comunidades vecinas.

Parque Tayrona
Playa del Cabo en el Parque Tayrona, atractivo natural muy cerca de Santa Marta. | Foto: Getty Images

Durante las dos semanas de cierre se llevó a cabo el Encuentro de Historia y Cultura, un espacio de integración comunitaria que promovió la valoración social del parque y el intercambio de saberes con las comunidades locales.

De manera paralela, los guardaparques adelantaron labores de monitoreo e investigación de fauna y flora, así como acciones de manejo, prevención y control orientadas a la conservación y seguridad del área protegida.

Contexto: Tres aventuras imperdibles en Santa Marta que pocos viajeros conocen; van más allá del Tayrona y Ciudad Perdida

Los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta también realizaron pagamentos y prácticas tradicionales en los sitios sagrados del territorio, reafirmando el sentido espiritual y ancestral del Tayrona, que hace parte de la Línea Negra, territorio sagrado para los pueblos Kogui, Wiwa, Arhuaco y Kankuamo.

Cabo San Juan en Parque Tayrona
Cabo San Juan en Parque Tayrona es un lugar mágico para no perderse en unas vacaciones. | Foto: Getty Images

“Este es un mes muy importante para nosotros, es el tiempo de reproducción del jaguar. Gracias a este cierre, la naturaleza, los espacios sagrados y las aves han vuelto a su territorio. Esperamos que la gente entienda y valore el trabajo que realizamos junto al Parque Tayrona y los pueblos de la Sierra”, expresó Juan Nieves, líder del resguardo Kogui Malayo Arhuaco.

Al anunciar la reapertura, el director general de Parques Nacionales Naturales de Colombia, Luisz Olmedo Martínez Zamora, manifestó: “Un saludo especial desde el Parque Nacional Natural Tayrona, un sitio de belleza y grandeza, de riqueza biológica y cultural. Ese sitio de intercambio que espera recibirlos a partir del 3 de noviembre, después de este periodo que dejamos para que la naturaleza respire y se expanda. ¡Bienvenidos!”.

El próximo cierre del Parque Tayrona está programado para 2026, dando continuidad a esta estrategia de conservación que promueve la convivencia armónica entre la naturaleza, la cultura y la espiritualidad.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Michel Brown habló en SEMANA sobre su personaje en ‘Simplemente Alicia’ y reveló curiosos detalles

2. Liverpool vs. Real Madrid: hora y canal para ver el juego estelar de este martes 4 de noviembre en Champions League

3. Alexa Torrex, segunda confirmada en ‘La casa de los famosos’, habló de su ingreso y dio adelanto: “Agárrate que voy con toda”

4. Así fue la despedida de Jaime Esteban Moreno, el estudiante de Los Andes asesinado en Halloween en Bogotá

5. Las fotos del horror en Suárez, Cauca, tras el atentado de las disidencias de Iván Mordisco

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Parque TayronaParque Tayrona respira Santa Marta

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.