Planes imperdibles para hacer en Bogotá este jueves, 7 de agosto: la mayoría de actividades son gratis

Cada año, el 7 de agosto se convierte en una fecha emblemática para los colombianos, pues se conmemora la Batalla de Boyacá, suceso clave en el proceso de independencia del país.

Bogotá, como capital y epicentro de múltiples actividades patrióticas, ofrece a sus habitantes y visitantes diferentes alternativas para conmemorar este día con eventos culturales, históricos y familiares.

Un plan que no pasa desapercibido es la visita al Puente de Boyacá, un lugar cargado de simbolismo histórico que se encuentra a pocas horas de Bogotá.

En este sitio, escenario clave de la gesta libertadora de 1819, los visitantes pueden apreciar monumentos, esculturas y un parque conmemorativo que evocan la importancia de la victoria que selló el camino hacia la independencia.

Aunque está fuera de la capital, se mantiene como una de las experiencias preferidas por quienes desean conectarse con la historia del país de manera más cercana.

Para quienes prefieren un plan diferente y familiar, el día festivo es una buena oportunidad para recorrer parques icónicos de Bogotá, como el Simón Bolívar, que suele tener una agenda especial con presentaciones artísticas y espacios de recreación.

Las ciclovías dominicales y festivas, que ese día se mantienen habilitadas, son otra alternativa para disfrutar en bicicleta, patines o caminando mientras se conmemora una fecha histórica.

Ciclovía en Bogotá | Foto: Alcaldía de Bogotá

Varios restaurantes de la capital suelen ofrecer menús especiales inspirados en la gastronomía típica colombiana, convirtiéndose en una opción para quienes quieren conmemorar el día con sabores autóctonos.

Además, algunos teatros y escenarios culturales programan obras y conciertos alusivos a la identidad nacional, lo que permite vivir una experiencia distinta y enriquecedora.

Más allá de las actividades programadas, el 7 de agosto es una oportunidad para recordar la historia del país, fortalecer la identidad nacional y compartir en familia.