Este año más de 1.6 millones de turistas han visitado el Tolima, especialmente durante las festividades de junio y el 51 Festival Folclórico Colombiano. Estos eventos, según informó la Gobernación del departamento, han impulsado cifras récord en turismo y economía, posicionando a Ibagué como el destino con mayor afluencia de visitantes.

Esto refleja que tanto Ibagué como el Tolima están entre los destinos más atractivos de Colombia, no solo por sus festividades, sino por la cantidad de planes que ofrecen en escenarios de ensueño, como la amplia lista de aguas termales que componen el territorio.

Algunas de estas fuentes naturales de agua caliente que emergen del subsuelo en la tierra tolimense y que todo turista puede disfrutar durante su visita al departamento son: Termales El Machín, El Rancho Termales, Termales del Cañón, Termales El Sifón, Termales de la Cabaña y Termales Canaán.

¿Cómo llegar a estas termales?

1. Termales El Machín

La ruta para llegar a las Termales El Machín atraviesa una cordillera para unir a Ibagué con Salento, cruzando ríos, cascadas, volcanes y diferentes formaciones de roca, según explica el creador de contenido Juanse en su canal de YouTube @elcaminodejuanse.

El trayecto dura aproximadamente 1 hora y 30 minutos, accediendo por la vía Cajamarca - Ibagué/Variante Ibagué - Armenia/Carretera 40 desde Cl. 20, de acuerdo con las indicaciones de Google Maps.

2. El Rancho Termales

Se debe tomar la vía del cañón del Combeima hasta llegar al Palmar, donde está el puesto de control de ingreso a la parte alta del cañón. La travesía dura aproximadamente 2 horas y 30 minutos haciendo senderismo o cumpliendo el recorrido en bicicleta.

3. Termales del Cañón

Ubicadas a tan solo 22 kilómetros de la pintoresca vereda de Juntas, en el impresionante Cañón del Combeima en Ibagué, se encuentran estas termales de origen magmático y provenientes del interior del majestuoso volcán Nevado del Tolima.

4. Termales El Sifón

Este lugar ofrece una experiencia única porque está rodeado por el majestuoso paisaje del Parque Nacional Natural Los Nevados, situado en el municipio de Murillo.

Para llegar a estas termales en transporte público, primero se debe tomar un bus desde la terminal de Salitre hacia el municipio de Líbano, emprendiendo un viaje de aproximadamente cinco horas. Una vez allí se toma otro servicio con destino a Murillo.

5. Termales de la Cabaña

A una distancia de 130 kilómetros de la ciudad de Ibagué, dentro del Parque Nacional Natural Los Nevados, se encuentran las Termales de la Cabaña.

Lo mejor de este sitio de relación es que está muy cerca de otros atractivos naturales muy interesantes como la Quebrada de los 7 Colores, la Laguna Corazón y la Cascada de la Laguna.

6. Termales Canaán