Turismo
Tres de los nevados más hermosos de Colombia para visitar en sus próximas vacaciones; prográmese en semana de receso
Estos lugares son destinos extraordinarios, reconocidos como símbolos de resistencia frente a los efectos del calentamiento global.
Los nevados de Colombia son una muestra de que el país alberga algunos de los escenarios más hermosos del mundo, brindando la oportunidad de explorar montañas cubiertas de nieve y majestuosos glaciares que parecen sacados de una película.
No obstante, más allá de su belleza estética, estos destinos extraordinarios son reconocidos como símbolos de resistencia frente a los efectos del calentamiento global, guardianes de ecosistemas únicos, fuentes de agua y memoria para las comunidades que a lo largo de la historia han aportado para su conservación.
¿Desea conocer estos lugares? Si la respuesta es sí, a continuación encontrará una guía en la que se destacan tres de los nevados más hermosos de Colombia para visitar en sus próximas vacaciones, un plan perfecto para quienes todavía no saben cómo aprovechar la semana de receso escolar en Colombia.
1. El Nevado del Cocuy
Se trata de uno de los parques naturales más impresionantes de Colombia, ubicado en la cordillera Oriental, entre los departamentos de Arauca, Boyacá y Casanare.
Su altitud varía entre 600 y 5.330 metros sobre el nivel del mar y es un espacio sagrado para la comunidad indígena U’wa, por lo que las actividades turísticas se limitan a una zona específica de 4.915,84 hectáreas en la Sierra Nevada, explica Parques Nacionales Naturales de Colombia a través de su sitio web.
No 🚫vengas al nevado del Cocuy sin saber esto!❄️🏔️ . Lo primero que tienes que saber es que para conocer la nieve no tienes que salir de Colombia porque también está en el departamento Boyacá específicamente en el municipio de Güican. . Para llegar aquí deberás coger un bus desde el terminal de Bogotá por un valor de $100.000 y este recorrido es de 10 horas. . Al llegar a Güican Boyacá ya podrás contratar una agencia local yo lo hice con VulterTruk y el primer día deberás hacer una caminada de aclimatación de 5 horas, en este caso me llevaron a un lugar que me transporto a Islandia un lugar con una importante cascada y paisajes sacados de ensueño. . Al siguiente día madrugamos para comenzar el ascenso de los 4.900 msnm pero nuestra primera parada fue el mirador de lagrimillas y antes de comenzar a subir podrás encontrarte con paisajes sacados de películas épicas y de gran variedad de venados como en este caso Genoveva, así mismo en el camino te encontrarás con placas que te harán tomar conciencia sobre el cambio climático y te van enseñando cómo ha ido disminuyendo la masa glacial. . Después de 6 horas de caminata en montaña llegarás al imponente púlpito del diablo para esto te recomiendo llevar chaqueta rompeviento, gorro y guantes térmicos y una carpa por si te llueve o nieva, en nuestro caso nos recibió con nieve. . Dale compartir para que te salga tu compañero de viajes. . . . #boyaca #nevado #nieve #montañismo #trecking #cocuy #nevadodelcocuy #aventura #adrenalina #explorar♬ sonido original - El Tikuna
En el lugar actualmente hay tres senderos habilitados: Lagunillas – Púlpito del Diablo; Laguna Grande de la Sierra; y Ritacuba. Para su visita, es necesario pagar el derecho de ingreso, según la tarifa establecida anualmente por Parques Nacionales Naturales.
También ofrece actividades como observación de aves, de fauna y flora silvestre, pues en el parque habita una gran variedad de mamíferos como el oso de anteojos, el venado de cola blanca y pequeños felinos.
2. Nevado Santa Isabel
Desde esta misma fuente, presentan este hermoso nevado de Colombia como “un gigante a punto de desaparecer” a causa del cambio climático, convirtiéndose en una oportunidad para concientizar a los colombianos sobre la importancia de los ecosistemas de alta montaña.
No obstante, Parques Nacionales Naturales de Colombia indica que el fin de los glaciares no significa la desaparición del Parque Nacional Natural Los Nevados, donde se encuentra situado, ya que es un área protegida en la que en sus más de 613 kilómetros cuadrados se resguardan ecosistemas de bosque altoandino, páramo y superpáramo, fundamentales para alimentar las cuencas hídricas de la región y del río Magdalena.
3. El Nevado del Ruiz
Este ecosistema es otro de los nevados de Colombia que se encuentra dentro del Parque Nacional Natural Los Nevados, entre los municipios de Villamaría (Caldas) y Casablanca (Tolima), sobre la cordillera Central de los Andes.
Antes de acercase a este lugar, se recomienda verificar con las autoridades el nivel de alerta del volcán y si está permitido el acceso a sus senderos, precisa el portal web especializado en viajes Travelgrafía.
Lo que tienen en común estos escenarios, además de su belleza y la posibilidad que ofrecen de ver nieve, es su objetivo como centro de investigación científica y educación ambiental.