Tres de los nevados más hermosos de Colombia para visitar en sus próximas vacaciones; prográmese en semana de receso

No 🚫vengas al nevado del Cocuy sin saber esto!❄️🏔️ . Lo primero que tienes que saber es que para conocer la nieve no tienes que salir de Colombia porque también está en el departamento Boyacá específicamente en el municipio de Güican. . Para llegar aquí deberás coger un bus desde el terminal de Bogotá por un valor de $100.000 y este recorrido es de 10 horas. . Al llegar a Güican Boyacá ya podrás contratar una agencia local yo lo hice con VulterTruk y el primer día deberás hacer una caminada de aclimatación de 5 horas, en este caso me llevaron a un lugar que me transporto a Islandia un lugar con una importante cascada y paisajes sacados de ensueño. . Al siguiente día madrugamos para comenzar el ascenso de los 4.900 msnm pero nuestra primera parada fue el mirador de lagrimillas y antes de comenzar a subir podrás encontrarte con paisajes sacados de películas épicas y de gran variedad de venados como en este caso Genoveva, así mismo en el camino te encontrarás con placas que te harán tomar conciencia sobre el cambio climático y te van enseñando cómo ha ido disminuyendo la masa glacial. . Después de 6 horas de caminata en montaña llegarás al imponente púlpito del diablo para esto te recomiendo llevar chaqueta rompeviento, gorro y guantes térmicos y una carpa por si te llueve o nieva, en nuestro caso nos recibió con nieve.