Tres lagunas mágicas a pocas horas de Bogotá para conocer en pareja y crear recuerdos únicos

Si desea salir de la rutina junto a su pareja, pero no sabe a dónde ir, a continuación encontrará tres opciones de destinos cerca de Bogotá, perfectos para compartir momentos especiales, reconectarse con la naturaleza o simplemente relajarse lejos del ritmo cotidiano.

Cada uno de los cuerpos de agua recomendados, más allá de brindar un refugio para descansar, han ganado popularidad entre los viajeros por conservar leyendas ancestrales y un valioso legado histórico. Asimismo, ofrecen experiencias que invitan a conectar profundamente con la naturaleza y con las tradiciones que las rodean.

Se trata de la Laguna de Guatavita, la Laguna de Suesca y la Laguna de Ubaque, tres joyas naturales ubicadas a pocas horas de Bogotá. Descubra por qué visitar cada uno de estos destinos y qué merecen ser parte de su próxima escapada.

Laguna de Guatavita

Considerada como uno de los lugares más fascinantes para visitar cerca a Bogotá, esta laguna cautiva con su belleza natural y la mística leyenda de El Dorado. Sus aguas, que alguna vez fueron consideradas sagradas por el pueblo muisca, hoy son símbolo icónico en la historia colombiana y uno de los atractivos turísticos más emblemáticos del país.

Lo mejor de todo es que está rodeada de paisajes exuberantes, brindando a los visitantes la oportunidad hacer turismo cultural o exploración de la naturaleza a través de senderos que serpentean a su alrededor.

Laguna de Suesca

Esta laguna se encuentra situada a 68 kilómetros de Bogotá y se caracteriza por estar rodeada de montañas. Según la revista Diners, entre los planes para parejas que se ofrecen en este lugar se destacan los paseos en bote sobre sus aguas tranquilas.

También se puede participar en caminatas llenas de encanto, donde las increíbles vistas panorámicas y rica biodiversidad se convierten en las protagonistas a través de actividades como avistamiento de aves.

Laguna de Suesca | Foto: Anadolu Agency via Getty Images

Para los amantes de la aventura, acampar junto a la laguna es otra gran opción que brinda la oportunidad de disfrutar de un cielo estrellado como pocos, un espectáculo natural difícil de apreciar desde la ciudad.

Laguna Sagrada de Ubaque

Se trata del atractivo turístico más importante del municipio de Ubaque, según indica la Gobernación de Cundinamarca en su página web. Además, agrega que la leyenda que envuelve este cuerpo de agua dice que en sus alrededores reposan los tesoros más hermosos de algunos de los Zipas (Caciques) de la era precolombina.