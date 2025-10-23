A menos de dos horas de Medellín: la ruta que conecta nuevamente a la ciudad con paradisiaca isla que conquista a los viajeros

Después de casi dos años, la aerolínea Z Air anunció el regreso de la ruta Medellín – Curaçao, abriendo las puertas para nuevos viajes a esta isla caribeña que se consolida como uno de los destinos preferidos de los colombianos.

Con esta conexión aérea directa, será posible viajar desde la Ciudad de la Eterna Primavera a Curaçao en menos de dos horas, gracias a una alianza que se realizó con la Oficina de Turismo de la isla.

La ruta se retomará a partir del 24 de noviembre de 2025, con dos vuelos semanales, una alternativa que promete acercar a los turistas, especialmente a los paisas, a los paisajes que ofrece esta fascinante joya del Caribe.

Los días de operación de la ruta serán los lunes y viernes. El trayecto se cubrirá con un Embraer ERJ-140, una aeronave más moderna y cómoda para los pasajeros, según informó la aerolínea.

Los horarios establecidos son:

Curaçao - Medellín - 09:30 a.m. – 12:00 a.m.

Medellín - Curaçao - 11:00 a.m. – 1:30 p.m.

“Este relanzamiento representa más que una nueva ruta; es un compromiso renovado para conectar nuestras islas con América del Sur. Con el ERJ-140, nuestros pasajeros disfrutarán de una experiencia de viaje más rápida y cómoda, con horarios convenientes y amigables para el viajero”, afirmó René Winkel, CEO de Z Air, en declaraciones citadas por Caracol Radio.

A propósito de este anuncio, cabe recordar que Z Air había inaugurado por primera vez esta conexión entre Medellín–Curaçao en diciembre de 2021 con un avión SAAB 340B. Sin embargo, la operación se suspendió en abril de 2023.

De esta manera, después de dos años de espera, la aerolínea sorprendió a los viajeros con el regreso de esta ruta que, sin duda alguna, representa un impulso importante para el sector turístico de ambos destinos, especialmente en la temporada de vacaciones que se acerca para finalizar el año.

Turistas en el hermoso paseo marítimo de Punda en Willemstad, la capital de Curazao, una isla en el sur del mar Caribe. | Foto: Getty Images

Según datos de la Oficina de Turismo de Curaçao, hasta septiembre de este año, más de 39.700 viajeros de Colombia visitaron esta isla caribeña, un incremento del 16 % frente al mismo periodo de 2024.

De estas cifras también se identificó que Medellín se ha convertido en el segundo mercado emisor más importante del país en este destino, que se distingue por el encanto de sus casas multicolores, su ambiente caribeño y su clima cálido durante todo el año.