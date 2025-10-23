Suscribirse

Turismo

A menos de dos horas de Medellín: la ruta que conecta nuevamente a la ciudad con paradisiaca isla que conquista a los viajeros

Este ruta se retomará a partir del 24 de noviembre de 2025, con dos vuelos semanales.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Turismo
23 de octubre de 2025, 3:44 p. m.
Ruta Medellín–Curaçao
Medellín–Curaçao. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Después de casi dos años, la aerolínea Z Air anunció el regreso de la ruta Medellín – Curaçao, abriendo las puertas para nuevos viajes a esta isla caribeña que se consolida como uno de los destinos preferidos de los colombianos.

Con esta conexión aérea directa, será posible viajar desde la Ciudad de la Eterna Primavera a Curaçao en menos de dos horas, gracias a una alianza que se realizó con la Oficina de Turismo de la isla.

Contexto: A pocos kilómetros de Cali: así es el municipio del Valle que ofrece experiencias de aventura extrema y ecoturismo

La ruta se retomará a partir del 24 de noviembre de 2025, con dos vuelos semanales, una alternativa que promete acercar a los turistas, especialmente a los paisas, a los paisajes que ofrece esta fascinante joya del Caribe.

Los días de operación de la ruta serán los lunes y viernes. El trayecto se cubrirá con un Embraer ERJ-140, una aeronave más moderna y cómoda para los pasajeros, según informó la aerolínea.

Los horarios establecidos son:

  • Curaçao - Medellín - 09:30 a.m. – 12:00 a.m.
  • Medellín - Curaçao - 11:00 a.m. – 1:30 p.m.

“Este relanzamiento representa más que una nueva ruta; es un compromiso renovado para conectar nuestras islas con América del Sur. Con el ERJ-140, nuestros pasajeros disfrutarán de una experiencia de viaje más rápida y cómoda, con horarios convenientes y amigables para el viajero”, afirmó René Winkel, CEO de Z Air, en declaraciones citadas por Caracol Radio.

A propósito de este anuncio, cabe recordar que Z Air había inaugurado por primera vez esta conexión entre Medellín–Curaçao en diciembre de 2021 con un avión SAAB 340B. Sin embargo, la operación se suspendió en abril de 2023.

De esta manera, después de dos años de espera, la aerolínea sorprendió a los viajeros con el regreso de esta ruta que, sin duda alguna, representa un impulso importante para el sector turístico de ambos destinos, especialmente en la temporada de vacaciones que se acerca para finalizar el año.

Eventos y festivales en Curazao 2025: estas son las fechas que no se puede perder
Turistas en el hermoso paseo marítimo de Punda en Willemstad, la capital de Curazao, una isla en el sur del mar Caribe. | Foto: Getty Images

Según datos de la Oficina de Turismo de Curaçao, hasta septiembre de este año, más de 39.700 viajeros de Colombia visitaron esta isla caribeña, un incremento del 16 % frente al mismo periodo de 2024.

Contexto: Tres pueblos antioqueños que tienen nombres de ciudades europeas; destinos de bellos paisajes, rodeados de montañas y cascadas

De estas cifras también se identificó que Medellín se ha convertido en el segundo mercado emisor más importante del país en este destino, que se distingue por el encanto de sus casas multicolores, su ambiente caribeño y su clima cálido durante todo el año.

Al llegar a esta isla, es imposible no dejarse cautivar por la alegría que transmiten sus calles. Por eso, uno de los planes imprescindibles para cualquier viajero es recorrer el centro histórico de Willemstad, una joya arquitectónica declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. La espeluznante decoración de Halloween que aterra a un vecindario en Estados Unidos: “Parece una escena de crimen”

2. Concepto sobre extradición de alias Araña demuestra que la Segunda Marquetalia perdió toda finalidad política

3. Este es el río donde hay toneladas de oro; le pertenece todo a un solo país

4. Cabecilla del Tren de Aragua podrá ser extraditado a Chile tras concepto de la Corte Suprema

5. Los motivos por los que Efraín Cepeda dice que la constituyente es un “cuento chino”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Turismo en AntioquiaViajerosDestinos

Noticias Destacadas

Ruta Medellín–Curaçao

A menos de dos horas de Medellín: la ruta que conecta nuevamente a la ciudad con paradisiaca isla que conquista a los viajeros

Redacción Turismo
El Instituto Distrital de Turismo (IDT) trabaja por consolidar a Bogotá como un destino de referencia internacional en turismo, gastronomía y negocios.

Lanzan estrategia de turismo gastronómico para posicionar a Bogotá como destino líder en la región; estos son los detalles

Redacción Turismo
El pueblo antioqueño donde el contacto con la naturaleza y el senderismo son protagonistas; a solo dos horas de Medellín

Tres pueblos antioqueños que tienen nombres de ciudades europeas; destinos de bellos paisajes, rodeados de montañas y cascadas

Redacción Turismo

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.