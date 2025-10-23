A pocos kilómetros de Cali: así es el municipio del Valle que ofrece experiencias de aventura extrema y ecoturismo

Los pueblos del departamento del Valle del Cauca, en Colombia, cautivan a los viajeros por su riqueza cultural, natural e histórica combinada con paisajes hermosos y tradiciones auténticas.

Esto hace que la región ofrezca una mezcla especial entre turismo cultural y natural en destinos como Florida, un municipio lleno de encanto ubicado al suroriente del departamento del Valle del Cauca, donde la calidez de su gente y la diversidad de sus escenarios naturales invitan a vivir experiencias memorables.

Se encuentra a una distancia de 42 kilómetros de la capital del departamento, Santiago de Cali, captando la atención de los turistas por su amplia oferta de sitios de interés, eventos culturales y planes para los amantes de las aventuras extremas.

¿Cómo llegar a Florida, Valle del Cauca?

La ruta desde Cali inicia tomando la vía hacia Juanchito, para luego continuar en dirección a Candelaria. Desde este punto, según explica el medio TuBarco, se debe seguir el trayecto hasta llegar al destino, utilizando la Troncal de Occidente (también conocida como la Carretera Panamericana).

Florida está a hora y veinte de Cali, yendo en carro. | Foto: Créditos: Florida Valle Del Cauca, Municipio PDET / API

Si la idea es visitar este destino desde otras ciudades como Armenia o Pereira, se puede tomar la misma ruta principal, accediendo desde Cartago o La Virginia.

Un destino ideal para los amantes del turismo de aventura

Florida se ha convertido en un destino perfecto para los amantes de la adrenalina y la naturaleza. Allí es posible volar con “Los guardianes del páramo”, el primer club de parapente indígena de Colombia conocido como “Villa Aventura Extrema”.

Además del parapente, este lugar ofrece caminatas ecológicas, zona de camping y un mirador con vistas espectaculares. Para completar la aventura, según la Alcaldía Municipal, los visitantes pueden disfrutar de un restaurante típico donde los sabores del Valle conquistan el paladar con platos como la trucha fresca o el tradicional sancocho de gallina.

Este popular club se encuentra ubicado en el kilómetro 8 vía a la vereda La Diana, ofreciendo a los viajeros la oportunidad de volar y de observar los hermosos paisajes del municipio desde una perspectiva diferente.

Otros planes y sitios para visitar

Kingos Aventura Extrema Florida es otra parada obligatoria en Florida, Valle del Cauca. En este lugar es posible vivir experiencias como el cannopy, paintball, rapel y senderismo.

Para los amantes del ecoturismo, se encuentra la Finca Villa Estela, un lugar donde se promueve el turismo consciente y responsable con el medioambiente, con el objetivo de generar un sentido de pertenencia y respeto por el entorno y su encanto natral naturaleza.

En este atractivo turístico se pueden realizar actividades como senderismo interpretativo y avistamiento de aves.