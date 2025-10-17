¿Cuánto dura el viaje en bus de Cali a Palmira? Esta es la distancia terrestre entre ambos destinos del Valle del Cauca

Palmira es uno de los tantos destinos del Valle del Cauca que sorprende a los viajeros por su combinación de historia, naturaleza, cultura y aventura, lo que hace de este municipio un lugar perfecto para escapadas cortas.

Generalmente, el punto de partida principal a este destino es Cali, la capital del departamento que también atrae a miles de turistas cada año gracias a su clima y su variada oferta de actividades, convirtiéndose en uno de los destinos preferidos para descubrir un poco más del encanto de la cultura colombiana.

Así que si usted es uno de los viajeros que desea disfrutar los atractivos de Cali y Palmira, a continuación encontrará la distancia por carretera entre ambas ciudades y el tiempo estimado de recorrido en bus, datos clave para planificar su viaje y evitar contratiempos.

A menos de una hora de Cali, sitios para visitar en Palmira

De acuerdo con Google Maps, la distancia que hay entre Cali y Palmira en el Valle del Cauca es de apenas 29.3 kilómetros, lo que representa un viaje en bus de menos de 1 hora.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que el tiempo del trayecto depende de varios factores, como el punto específico de partida y hora, así como el tráfico, clima y estado de las vías.

Tiempo de recorrido de Cali a Palmira, según Google Maps. | Foto: Captura de pantalla Google Maps

¿Cuánto cuesta un pasaje en bus de Cali a Palmira?

Aunque los precios de pasajes de bus de Cali a Palmira pueden variar dependiendo de la empresa de transporte, el horario, el tipo de servicio y las promociones que se encuentren vigentes en el momento, actualmente los precios oscilan entre los $16.000 y los $28.000, de acuerdo con el motor de búsqueda CheckMyBus.

¿Qué hacer en Palmira? 5 lugares imperdibles para visitar

También conocido como “La Villa de las Palmas” por su riqueza natural, este municipio del Valle del Cauca es considerado como la capital agrícola de Colombia, debido a su enorme contribución al sector agroindustrial, con una amplia variedad de cultivos y centros de innovación rural, destaca el portal de turismo VisitValle.Travel.

Entre sus sitios de interés imperdibles, esta misma fuente recomienda agregar en el itinerario el Parque de la Factoría (Parque Lineal), un lugar de zonas verdes, ciclovías, espacios para actividades físicas y zonas de pícnic.

Panorámica de Palmira, Valle del Cauca. | Foto: Créditos: Alcaldía de Palmira / API

También aconseja conocer el bosque municipal, conocido como el pulmón verde de Palmira, un oasis dentro de la ciudad que cautiva con su exuberante vegetación, la cual sirve como refugio de una gran biodiversidad de aves, mariposas, mamíferos pequeños y una gran colección de flora autóctona.

El Museo Aéreo Fénix es otro sitio recomendado para visitar en Palmira. Está ubicado muy cerca del aeropuerto y se caracteriza por ser el único en su tipo en Colombia, donde se conserva la memoria de la aviación, con una impresionante colección de aviones antiguos, réplicas a escala, trajes de vuelo históricos, motores y objetos de aeronáutica.