Gracias a su variedad de atractivos naturales, el Valle del Cauca se consolida como uno de los destinos más completos de Colombia para los amantes de la naturaleza y el turismo de aventura. En este departamento, la geografía se despliega en contrastes fascinantes: desde las playas del Pacífico hasta las montañas de la cordillera Occidental, pasando por fértiles valles, ríos y bosques que albergan una asombrosa biodiversidad.

Entre los paraísos que hacen de esta región del país un lugar maravilloso para explorar, los visitantes pueden encontrar un río escondido entre cañones, cascadas y charcos cristalinos que enamora a primera vista.

Este fascinante cuerpo de agua se encuentra en la Reserva Natural Chimbilaco, ubicada en zona rural del municipio de Yotoco, rodeada de paisajes sorprendentes que combinan conservación ambiental, historia y aventura.

La reserva está situada exactamente dentro de un bosque seco tropical, donde hay varias áreas centradas en la protección del bosque y las especies que lo habitan. Además, se promueven proyectos de agricultura sostenible, hay hospedajes rurales, senderos ecológicos y espacios para hacer actividades como avistamiento de aves, señala el medio Tu Barco.

Atractivos naturales del Valle del Cauca | Foto: Cortesía - Facebook: Reserva Natural Chimbilaco

De igual manera, indica que la aventura en este paraíso natural inicia con una caminata de aproximadamente 1.5 kilómetros, la cual tiene un desnivel de 100 metros, hasta llegar al cañón del río que lleva el mismo nombre.

Recorrer este lugar es adentrarse en un entorno natural de belleza indescriptible, donde la exuberante vegetación es la protagonista y el canto de las aves acompaña el camino haciéndolo mucho más acogedor.

Además, su ambiente sereno invita a desconectarse del ritmo acelerado de las grandes ciudades, ofreciendo un espacio perfecto para el descansar y practicar senderismo u otros deportes de aventura como el canyoning.

También es posible nadar en aguas cristalinas, practicar apnea, lanzarse desde alturas o simplemente relajarse en medio de la frescura que transmite la naturaleza.

Cabe resaltar que todas las actividades que se llevan a cabo en este lugar se realizan con profundo respeto por la naturaleza y bajo principios de conciencia y sostenibilidad ambiental, señala la página web de la Reserva Natural Chimbilaco, donde es posible hacer la respectiva reserva del plan que se desea realizar.

Entre las opciones disponibles se encuentra la posibilidad de realizar recorridos por charcos y cascadas, una experiencia que invita a vivir una aventura inolvidable en el Cañón de la Cuenca Media del río Chimbilaco.

El trayecto termina con una espectacular recompensa natural al llegar a cinco cascadas y charcos de aguas cristalinas, ideales para nadar, practicar apnea o lanzarse desde alturas entre las rocas. La actividad incluye guía especializado, charla ambiental y seguro médico.