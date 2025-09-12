Tres destinos imperdibles para visitar cerca de Armenia; estos son sus encantos

Los encantos del Eje Cafetero son diversos. Naturaleza, lindos paisajes, montañas, ríos y cascadas hacen parte de la larga lista de atractivos que tiene esta región para ofrecerles a propios y foráneos.

Uno de sus departamentos es Quindío, que es uno de los más pequeños del país, pero con una gran oferta en materia turística. Este territorio les ofrece a los viajeros contacto con la naturaleza, pero también la posibilidad de conocer y disfrutar de varios parques temáticos y, además, apreciar la belleza de sus pueblos coloniales.

Su capital es Armenia y allí los viajeros encuentra diversidad de planes para desarrollar, pero también en sus cercanías hay destinos que vale la pena conocer y admirar cada uno de sus encantos. Estos son tres de ellos.

Valle del Cocora

Esta reserva natural es reconocida por ser el hogar de la palma de cera, el árbol nacional de Colombia y una de las especies de palmas más altas del mundo, que pueden alcanzar hasta 60 metros de altura. Esta planta es esencial para el avistamiento de un ave endémica conocida como el loro orejiamarillo.

El Valle del Cocora es uno de los atractivos turísticos más importantes de Quindío. | Foto: Getty Images

En este lugar se pueden realizar diversas actividades. Por ejemplo, visitar la reserva natural Acaime, donde los turistas tienen la posibilidad de apreciar diferentes aves que habitan este entorno natural.

De igual forma, se pueden realizar caminatas a Estrella de agua, una estación biológica, localizada a 9 kilómetros del Valle del Cocora. En el marco de esa caminata es posible observar la Casa de los Colibríes, una zona donde cientos de estos animales vuelan, por lo que se constituye en un atractivo especial para los visitantes. El Cocora es ideal para hacer senderismo, contactar con la naturaleza y avistar diversas especies de flora y fauna.

Filandia

A menos de una hora de Armenia se encuentra Filandia, uno de los pueblos más coloridos de la región. Destaca por su arquitectura colonial, sus paisajes naturales y su ambiente tranquilo.

Gracias a que está situado en la cima de una colina, permite tener una linda vista de los paisajes cafeteros. Allí los visitantes pueden admirar una elegante plaza, en la que se aprecia una importante colección de jeeps clásicos que abundan en el pueblo y que lo pintan con todos los colores.

Filandia es considerado uno de los pueblos más lindos del Quindío. | Foto: Getty Images

Uno de los mejores planes es caminar por las calles del pueblo, especialmente por la del Tiempo Detenido, que se encuentra muy cerca de la Parroquia Inmaculada Concepción. También en la zona rural se puede hacer senderismo, además de conocer fincas cafeteras.

Parque del Café

Muy cerca de la capital quindiana está el Parque del Café. Este espacio temático brinda una mezcla diversión, cultura y naturaleza. Tiene atracciones para todas las edades, espacios verdes, vistas cafeteras y actividades relacionadas con la producción del café.