Turismo
Tres pueblos “mágicos” para visitar en Antioquia en septiembre; todos quedan cerca a Medellín
Estos destinos son perfectos para los amantes a la naturaleza.
Antioquia es uno de los departamentos de Colombia que cuenta con pueblos mágicos, llenos de historia, cultura y muchos encantos. El portal Travelgrafía, expertos en viajes y turismo, crearon una guía con tres pueblos que, si o si una persona debiese visitar, aunque sea una vez en la vida.
Jardín
Este pueblo es considerado como uno de los más hermosos de este departamento. Está ubicado a 3 horas de Medellín, lo sumergirá en la cultura paisa mientras recorre las calles empedradas, admira las casas coloridas y disfruta de la naturaleza.
Ubicado en el suroeste antioqueño, Jardín es un destino el cual se puede visitar en cualquier época del año. En este lugar podrá visitar la Basílica de la Inmaculada Concepción, el Mirador de Cristo Rey, también podrá conocer el gallito de roca andino.
Este es uno de los pueblos turísticos de fácil acceso en el departamento de Antioquia, puede llegar por bus o en vehículo particular, el trayecto dura unas 3 horas.
Guatapé
Otro pueblo recomendado por el portal es Guatapé, uno de los mejores destinos que se pueden visitar en esta región y lo mejor de todo es que se puede explorar en un solo día. Este pueblo se distingue por se distingue por sus casas, ya que todas están decoradas con zócalos, relieves coloridos que adornan las bases de las fachadas y representan lugares emblemáticos de esta zona.
Este pueblo se encuentra muy cerca de Medellín. Uno de sus principales atractivos turísticos es subir a la cima de la Piedra del Peñol, una imponente roca de 220 metros de altura. En su interior más de 600 escalones lo guiarán a un mirador con una vista imponente del embalse.
San Rafael
El último pueblo recomendado es San Rafael. Este municipio se encuentra a tan solo 2 horas y media de la capital de Antioquia y se caracteriza por su biodiversidad de flora y fauna, además de contar con un clima cálido y agradable para realizar diversas actividades al aire libre.
San Rafel es considerado como un paraíso natural, aquí se puede disfrutar de cascadas, charos, pozos y piscinas naturales, además, los visitantes podrán realizar avistamiento de aves, todo esto lo convierte en un lugar ideal para los fanáticos del ecoturismo.
Los principales atractivos de San Rafael son los charcos El Limón, Las Maruchas y El Taurere, ubicados en los ríos Bizcocho, Arenal y Guatapé.