Turismo en Colombia: julio marcó récord en llegada de visitantes extranjeros; estas son las cifras

Colombia se sigue consolidanndo como un destino atractivo para los viajeros internacionales.

De acuerdo con cifras del Ministerio de Comercio, en julio, el país recibió 444.851 visitantes extranjeros no residentes, un 21% más que en junio de este mismo año, y se consolidó como el mes con mayor número de turistas extranjeros en lo corrido de 2025.

“En comparación con julio de 2024, año récord en visitantes extranjeros, el número de turistas aumentó 6,8% lo que permite prever que en 2025 se superarán las cifras de 2024″, señaló la entidad.

Principales mercados

Estados Unidos continúa siendo el principal mercado emisor, aportando el 27,7% del total de llegadas. Se destaca, además, mercados que registraron incrementos significativos: España con un 21,8%, Perú con un 21,3%, Brasil con un 19,5% y México con 12% más de visitantes frente a julio del año anterior.

En cuanto a las ciudades de destino, Bogotá recibió el 35,3% de los visitantes internacionales, consolidándose como el principal punto de ingreso al país, seguida de Medellín, con un 25,8%, y Cartagena, con un 17,5%.

Según datos de la Aeronáutica Civil, en junio de 2025 se movilizaron 4,8 millones de personas por vía aérea. De ellos, 2.682.168 en vuelos nacionales regulares y 2.085.082, en internacionales, lo que representa un aumento de 0,9% frente a junio de 2024.

En el acumulado enero–junio de 2025 se registraron 27.117.393 pasajeros (15.268.772 nacionales y 11.848.621 internacionales), para un crecimiento total de 2,1% respecto al mismo periodo de 2024.

Finalmente, la llegada de pasajeros en vuelos internacionales regulares entre enero y junio de 2025 aumentó un 8,3% respecto al mismo periodo del año anterior.

“Estas cifras reflejan el dinamismo y la confianza en el sector aéreo colombiano, consolidando al país como un destino atractivo y competitivo en la región. El crecimiento sostenido en la movilización de pasajeros nacionales e internacionales es un indicador del fortalecimiento de la conectividad, clave para impulsar el turismo, los negocios y el desarrollo económico en los territorios”, subrayó el Ministerio de Comercio.

Adicionalmente, de acuerdo con la entidad, el sector de alojamiento mantiene un “desempeño estable”. Según el Dane, en junio de 2025, la tasa de ocupación fue 49,5 %, con una disminución de 0,9 % frente a junio de 2024.